Mogoče je res kralj Instagrama, a njegova življenjska zgodba je trenutno še prevroča, da bi jo lahko predstavili javnosti. Zaradi neprimerne in žaljive vsebine bo moral najbolj znani plejboj Dan Bilzerian na izid biografije malce počakati.

Milijonar Dan Bilzerian, kralj Instagrama in legenda iger na srečo, je pred časom najavil knjigo spominov. A izid njegove knjige, polne seksa in drog, je zaradi protesta tiskarjev odložen.

V knjigi zvezdnika družbenih medijev z naslovom The setup so zelo podrobni opisi neštetih seksualnih orgij, osupljive uporabe drog in njegovih profesionalnih zgodb o igranju pokra.

Težave pa so se pojavile zaradi omejene posebne izdaje, ki vsebuje barvne fotografije večjega formata, na katerih so prikazane gole in pomanjkljivo oblečene ženske.

Tiskovni predstavnik 40-letnega Bilzeriana je o težavah s tiskom povedal: "Pri vezavi knjige je prišlo do zamude, ker delavci protestirajo in odhajajo s svoje izmene zaradi žaljive vsebine knjige."

V sporočilu, ki ga je vodja tiskarne poslal Bilzerianovi ekipi, je med drugim povedal, da je pri njih prišlo do nenavadne situacije. "Več delavcev v tiskarni je videlo vsebino knjige in je zapustilo izmeno, saj da je vsebina zanje preveč žaljiva. V mojih letih se je to zgodilo prvič."

Ob tem je še dodal, da si v podjetju zelo prizadevajo, da bi pripeljali še eno izmeno delavcev, ki bi dokončali delo.

Bilzerianova avtobiografija namreč vsebuje grozljive podrobnosti o orgijah, v katerih je sodeloval; seks z več ženskami hkrati, neskončne zabave na jahtah, dvorcih in zasebnih letalih s pomanjkljivo oblečenimi manekenkami in njegova obsedenost z orožjem in eksplozivom.

A kot kaže, poleg divjih zgodb biografija vsebuje še divje fotografije.

Bilzerian, ki mu na Instagramu sledi skoraj 33 milijonov oboževalcev, trdi, da mu uspe spati z osmimi ženskami na dan.

Knjiga ima za Bilzeriana velik pomen. Ker se ni strinjal z različico spominov, kot jo je zanj napisal profesionalni pisec, se je odločil, da bo knjigo napisal sam in jo izdal v samozaložbi.

Oktobra lani je na YouTubu v svojem prepoznavnem slogu dejal: "Knjiga je prava mojstrovina. Ljudje norijo zaradi nje. Pravijo, da te knjige ne morem objaviti, ker je preveč kontroverzna in da bo moje kariere konec. Ne potrebujem službe, zato jo bo bom objavil."

Odziv tiskarjev se mu zdi smešen in zagotovo bo uredil, da bo knjiga zagledala luč sveta.

Bilzerian na Instagramu redno razkazuje svoj razkošni življenjski slog, za katerega se lahko zahvali svojemu očetu, poslovnežu z Wall Streeta. Sam se ukvarja predvsem s kockanjem, je namreč profesionalni igralec pokra.

