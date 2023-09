Elon Musk izdal biografijo: razkril je več zanimivih podrobnosti

Elon Musk je pred svoje uradne avtobiografije razkril nekaj podrobnosti dveh novih avtomobilov Tesle, ki bodo prav gotovo zanimale delničarje in nato tudi potencialne kupce. Potem ko se bo proizvodnja električnega poltovornjaka cybertruck začela letos, se bodo naslednji cilji prestavili na naslednja modela - to bo najprej najcenejša tesla s ceno okrog 25 tisoč dolarjev in samodejno vozeči robo-taksi.

Foto: Amazon

Sodeč po zapisih je Musk dolgo odlašal resnejši začetek projekta najcenejše tesle. Lani septembra so mu nato predstavili projekcijo, ki je bila neizprosna - brez cenejšega velikoserijskega avtomobila Tesla ne bo dosegla 50-odsotne letne rasti in letno izdelanih 20 milijonov izdelanih vozil do leta 2030.

Oba omenjena avtomobila bodo izdelovali na isti platformi in tudi isti proizvodni liniji. Začetek proizvodnje bo predvidoma potekal v Austinu in to vsaj do dokončanja nove tovarne v Mehiki.

Oblikovno razvpita kot cybertruck?

Konkretnih podrobnosti o začetku proizvodnje te tesle za zdaj še ni. Oblikovno pa naj bi povzemala določene linije razvpitega cybertrucka in naj ne bi bila le pomanjšana različica modela Y.

“Ko se bo tak avtomobil pripeljal okrog ovinka, bodo ljudje imeli občutek, da vidijo nekaj iz prihodnosti,” je Musk povedal v biografiji.

Tesla bi lahko ta avtomobil vsaj razkrila že prihodnje leto - o tem, kdaj bi ta avtomobil zapeljal na ceste, je za zdaj mogoče le ugibati.

Musk zahteval robo-taksija brez volana in pedal

Glede tako imenovanega robo-taksija je Musk zahteval popolno robotsko oziroma samodejno vozilo brez volana in stopalk. Tveganje s takim vozilom je prevzel nase, je povedal za svojo knjigo. Ta projekt, če bo seveda uspešen, bi po njegovem mnenju lahko pomenil eksplozijo Tesline vrednosti. “O tem produktu bodo ljudje govorili tudi čez nekaj sto let,” napoveduje Musk.

Muskovo biografijo je zapisal znani ameriški novinar in pisatelj Walter Isaacson.