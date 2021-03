Slovenka dela za zloglasnega multimilijonarja, ki obožuje razgaljena dekleta

Slovenska plesalka in manekenka Ula Šemole je dobila poslovno ponudbo znanega multimilijonarja in kralja Instagrama Dana Bilzeriana, ki je ni mogla zavrniti.

Vse se je začelo pred dobrima dvema letoma, ko je Ula Šemole, plesalka in manekenka, prek družbenega omrežja poslala zasebno sporočilo Danu Bilzerianu, ki mu pravijo tudi kralj Instagrama.

Bilzerian ji je odpisal in dal poslovno ponudbo, ki je pozornosti željna dekleta ne zavrnejo. Poleg tega ga je Ula že prej občudovala, prav tako njegovo družbo zapeljivih deklet, zato je bila to zanjo sanjska služba, je razkrila za hrvaški portal RTL Exkluziv.

"Ogromno sem se že naučila od njega, njega resnično ne briga, kaj si ljudje mislijo. On je točno to, kar kaže, in nič drugačen. Poleg tega menim, da ne moreš ves čas igrati, če tvoje življenje ves čas spremljajo kamere," je razložila 31-letna Slovenka in dodala, da delo z njim nikakor ni samo uživanje.

"Vsak mora vedeti, kaj počne, toda tisto, kar vidimo, je pravzaprav kot gledanje resničnostnega šova. Vse je zrežirano. Ne gre samo za to, da oblečeš bikini in greš snemat, gre za odlično produkcijo, v ozadju je veliko ljudi, pri projektu dela 100 ljudi, pa naj gre za potovanje ali zabavo."

Številni negativni komentarji, ki večinoma letijo na Bilzerianovo objektivizacijo žensk, je ne motijo, je razložila za portal Moški svet. "Ta dekleta zelo dobro zaslužijo. Večina ljudi ne pozna celotne slike, zato si marsikaj izmislijo." Dodala je, da Dan ni njen tip moškega, je pa dobra družba in od njega se lahko veliko nauči.

Slovenijo zapustila, ker je zanjo premajhna

Ko je Ula še živela v Sloveniji, je bila videti precej drugače kot zdaj, ko živi na Baliju. Kot članice plesne skupine SheDivaz se je spomnimo kot svetlolasega dekleta, ki se je leta 2010 potegovalo za naziv mis Universe Slovenije, v preteklosti pa se je slekla tudi za slovensko izdajo revije Playboy.

Ula nekoč Foto: Instagram

Za RTL Exkluziv je dejala, da je bila miselnost ljudi v Sloveniji zanjo premajhna in preveč zaprta, zato jo je pred štirimi leti zapustila in odtlej se ni vrnila. "Vedno se mi je zdelo, da nekaj ni v redu z mano, toda na koncu sem ugotovila, da morda to ni kraj za življenje. Nikogar nisem obsojala, sem pa spakirala kovčke in našla svoj drugi dom."

Na Baliju je našla dom, o katerem je vedno sanjala, pravi. Začela je z blagovno znamko seksi kopalk, odprla trgovino in najela luksuzno vilo z dvema prijateljicama, s katerima uživa v svobodi.

Se bo letos spet ustavil na Hrvaškem?

Njen delodajalec Dan naj bi junija načrtoval novo poletno turnejo s svojo luksuzno jahto, polno zapeljivih deklet, pornoigralk, vplivnic in manekenk. S takšnim spremstvom se je lani ustavil tudi na Hrvaškem, kamor je priletel z zasebnim letalom, nato pa se vkrcal na luksuzno jahto. Seveda ni manjkalo objav na Instagramu, kjer je poročal o uživanju na hrvaški obali.

Bilzerian ima na Instagramu več kot 32 milijonov sledilcev, katerim redno razkazuje svoj razkošni življenjski slog, za katerega se lahko zahvali svojemu očetu, poslovnežu z Wall Streeta.

Sam se ukvarja predvsem s kockanjem, je namreč profesionalen igralec pokra, na Instagramu pa se hvali z bogastvom, ki mu ga je prislužil oče, ženskami in orožjem.

