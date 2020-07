Dan Bilzerian, 39-letni ameriški bogataš in plejboj, ki so mu nadeli vzdevek kralj Instagrama, že skoraj teden dni dopustuje na hrvaški obali. Kot poročajo hrvaški mediji, so 65-metrsko luksuzno jahto Silver Angel, na kateri biva s šopkom lepotic, opazili na več lokacijah po Dalmaciji od Šibenika do Pelješca.

V ponedeljek je bil Bilzerian zasidran pri Korčuli, kjer pa so ga ujeli med povsem neodgovornim početjem – spletni portal Dalmacija danas je objavil fotografije bogataša, kako le kakšnih sto metrov od obale glisira z vodnim skuterjem.

Posnetke lahko vidite tukaj, z vodnim skuterjem pa se je Bilzerian pohvalil tudi na Instagramu:

Dalmatinski spletni portal ob tem opozarja, da je glisiranje v 300-metrskem pasu od obale strogo prepovedano in da za kršitev prepovedi grozijo kazni od tri tisoč do 15 tisoč kun (od 400 do dva tisoč evrov) – zneski, ki milijonarja s podedovanim bogastvom verjetno ne ganejo.

Sicer pa je Bilzeriana na Korčuli v ponedeljek "ujela" tudi slovenska pevka in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek. Da ga je srečala in se fotografirala z njim, se je pohvalila na Instagramu:

Oglejte si še: