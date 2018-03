Kako vzljubiti čisto vsako stvar v svoji garderobi

Ni enotnega pravila, kako se dobro oblačiti, a obstajajo smernice, ki pomagajo pri sestavljanju vsakodnevnih oprav. Ne glede na stil, na to, ali je minimalističen in preprost ali drzen in igriv, se lahko naučite, kako z veseljem nositi vsak kos v svoji omari.

Vsakodnevno urejanje bo lažje, če boste v omari imeli samo najljubše kose. Foto: Getty Images

Od svoje zbirke oblek boste največ odnesli, če boste v omaro pospravljali kose, ki so vam resnično všeč. A kako doseči, da boste pulover, ki ste ga kupili lani, oblekli z enakim navdušenjem kot prvič?

Občutek, ko kupimo nekaj novega, je odličen, a hitro zbledi. Da bi se obdržal, sledite šestim korakom, ki bodo pripeljali do tega, da boste oboževali prav vsak kos v svoji garderobi:

Skrb za kose je ključna. Tako vas bodo osrečevali dlje časa. Foto: Getty Images

Redno skrbite za svojo garderobo. Obleke skrbno pospravljajte na svoje mesto in jih ne kopičite na postelji ali stolu. Madeže odstranite čim prej, čevlje očistite po vsakem nošenju, likajte kose, ki so potrebni likanja, pletenin ne obešajte na obešalnik, da se ne raztegnejo ...

Odkrijte, kaj se vam najbolj prilega, in se tega držite. V dobi Instagrama se lahko hitro ujamete v trende in stalno željo po več. Iz tega potegnite le najboljše, a se še vedno držite svojega osebnega stila. Kupujte kose, za katere vam je že med pomerjanjem v garderobi jasno, da so vam kot uliti. Če so neke hlače videti odlično na neki modni blogerki, ni nujno, da bodo enako dobro videti tudi na vas.

Če veste, katere barve vam najbolje pristajajo, se jih držite. Foto: Getty Images

Investirajte v kose, ki jih vedno nosite. Morda se zdi pretirano za srajco odšteti blizu sto evrov, a če veste, da jo boste nosili znova in znova, material pa je odličen, prav tako kroj, ni treba preveč premišljevati. Gre za naložbo. Kadar se odločate o nakupu kosa, ki je kot nalašč za vas, bi morala biti odločitev jasna.

Šivilja naj vam ukroji oblačila. Če neki kos obožujete, a se v njem ne počutite dobro, ker se vam ne prilega, lahko to težavo odlično odpravi izurjena šivilja. Imejte to v mislih, ko nakupujete. Oblačila, ukrojena po meri vašega telesa, delajo čudeže in vplivajo tudi na samozavest.

Poiščite svoj prepoznavni znak. To so lahko tudi čevlji z visoko peto. Foto: Getty Images

Znebite se stvari, o katerih dvomite. Sliši se klišejsko, a če se v obleki dobro počutite, boste tudi videti dobro. Iz omare zato izločite kose, o katerih niste čisto prepričani in jih ne nosite prav radi. Če ob pogledu na kos skomignete z rameni, je to znak za slovo.

Poiščite svoj prepoznavni znak. Če se radi izražate skozi modo, poiščite prepoznavni znak, ki bo pika na i vašemu osebnemu stilu. Naj bo to modni dodatek, barva, potisk ali trik pri ličenju. Tako lahko še bolje izrazite svojo osebnost.

