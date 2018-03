Kako najti svoj osebni stil in se ga držati

Ko boste enkrat dodelali svoj osebni stil in se ga ves čas držali, bo sestavljanje oprav postalo mala malica. Poleg tega bo tudi nakupovanje lažje, vaša garderoba pa bo na novo zadihala.

Opravo si vedno lahko popestrite z zabavnim modnim dodatkom, kot je večerna torbica v igrivih barvah. Foto: Getty Images

Nenehno kopičenje oblek brez prave rdeče niti je lahko obremenjujoče. Vse postane veliko lažje, ko enkrat odkrijete (ali pa določite) svoj osebni stil in se ga sklenete držati. S tem odpade tudi vsakodnevno razmišljanje o kombinacijah, ki je včasih že kar malo utrujajoče.

Tukaj je nekaj napotkov ljudi, ki že imajo razdelano svojo osebno "uniformo":

Poiščite videz, ki vam laska

Spoznajte, katere silhuete najlepše poudarijo vaše atribute in v katerih se počutite udobno in dobro. Ne veste, kje začeti? Spomnite se vseh kombinacij, ki jih oblečete, ko se vam mudi in nimate časa razmišljati, kaj obleči.

Garderoba naj temelji na klasičnih, a večnih kosih. Foto: Getty Images

Naredite si zalogo podobnih kosov, a ne enakih

Osebni stil ne pomeni, da se morate založiti z enakimi kosi. Poiščite rdečo nit in se je držite. Na primer: enak izrez, a drugačni okrasni elementi, drugačna postavitev gumbov ... Drugačen izrez, a enak material, hlače z visokim pasom, vendar ene elegantne, druge drzne ...

Naj vam kosi služijo vse letne čase

Poiščite svoje najljubše kose v toplejših različicah in obratno: lahko poletno jopico naj zamenja podobna, a volnena. Srajce lahko nosite vse leto, prav tako večino hlač, če so izbrane premišljeno. Naučite se tudi oblačiti s pomočjo plastenja. Tako boste lahko v svojo opravo vključili veliko kosov, ki ste jih nosili tudi poleti.

Kose bo lažje kombinirati, vi pa se boste v vsaki opravi počutili krasno. Foto: Getty Images

Sprostite se in uživajte

Ko boste garderobo uskladili tako, da se bodo skoraj vsi kosi dopolnjevali med sabo, bo sestavljanje oprav lažje, vi pa boste lahko zadihali in na modo gledali bolj sproščeno. Usklajevanje kosov bo postalo zabavno, vmes pa boste lahko odkrili še nikoli nošene kombinacije starejših oblačil.

