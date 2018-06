V Crikvenici enodnevni turisti niso zaželeni

Crikvenica je turističnim avtobusom v času poletne sezone prepovedala prost vstop v to obmorsko mesto. Avtobusi, ki iz notranjosti države na enodnevno kopanje vozijo turiste, bodo morali od 15. junija do 15. septembra za vstop v mesto kupiti vinjeto. Zanjo bodo odšteli 40 tisoč hrvaških kun oziroma okoli 5.400 evrov.

Mestne oblasti so za hrvaški spletni portal Index.hr pojasnile, da želijo z omenjenim ukrepom predvsem ob koncih tedna zmanjšati gnečo na mestnem kopališču. Kot trdijo oblasti, avtobusi ob sobotah in nedeljah pripeljejo več tisoč turistov.

Poleg vstopa v mesto tudi zagotovljeno parkirišče

Avtobusi bodo z nakupom vinjete poleg vstopa v mesto pridobili tudi zagotovljeno parkirišče, kjer bodo njihovi potniki varno izstopali in vstopali.

Kot so še pojasnili v mestni upravi, so se na uvedbo ukrepa pripravljali že dlje časa, posvetovali pa so se tudi z javnostjo. Anketo so izvedli kar na družbenem omrežju Facebook, kjer se jih je od šest tisoč sodelujočih tri četrtine strinjalo s predlaganim ukrepom.

"Naš cilj ni prepoved obiska enodnevnim turistom, temveč želimo narediti več reda in kontrole. Čeprav 40 tisoč hrvaških kun na avtobus zveni ogromno, se bo po naših izračunih cena avtobusne vozovnice podražila za od 10 do 15 hrvaških kun na potnika, kar ni pretirano. Morali smo omejiti mestni promet, s tem pa tudi zaščiti goste, ki pri nas preživljajo daljši dopust," je za Index dejala predstavnica za odnose z javnostmi Crikvenice Tena Peričić.

Za nekatere turiste edina možnost morskega oddiha

Avtobusni prevozniki za enodnevni izlet v to obalno mesto zaračunavajo od 80 do 100 hrvaških kun (okoli 13 evrov). To za nekatere hrvaške državljane pa tudi turiste iz BiH, ki si ne morejo privoščiti večdnevnega morskega oddiha, predstavlja najcenejši način, da njihovi otroci sploh vidijo morje.

Uvedba vinjet tako posledično pomeni, da si mestne oblasti ne želijo množice enodnevnih turistov, od katerih mestna blagajna tako rekoč ne dobi niti evra. S seboj namreč večina prinese vso hrano in pijačo.

O podobnih ukrepih razmišljajo tudi v drugih obalnih mestih, hrvaška javnost pa je ogorčena.