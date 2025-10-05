Tem znakom horoskopa jesen prinaša posebno razpoloženje

Jesen z vonjem dežja, zvoki listja pod nogami in zlatim bleščanjem drevesnih krošenj s seboj vedno prinaša duh nostalgije in tihe melanholije. Nekateri znaki horoskopa pred tem bežijo v družbo in zabavo, za štiri znamenja pa velja, da jeseni v sebi najdejo prav posebne občutke.

Rak

Raki so zelo čustveni in navezani na preteklost, jeseni pa nostalgijo še posebej močno občutijo. Med sprehodi po odpadlem listju razmišljajo o starih ljubeznih in trenutkih, ki jih skrivajo globoko v sebi. Jesen je za rake čas vpogleda vase in tihe čustvene obnove.

Devica

Device obožujejo jesen, ker v njej vidijo priložnost za preizpraševanje in samorefleksijo. Medtem ko po oknih škreblja dež, analizirajo lastne odločitve in kujejo načrte za prihodnost. Jesen je za device idealno obdobje za pospravljanje tako v sebi kot okoli njih.

Škorpijon

Škorpijoni jeseni doživijo pravi razcvet introspekcije. Atmosfera tega letnega časa se popolnoma ujema z njihovo naravo, zato se povlečejo vase in odkrivajo skrite plasti svoje psihe. Jesen škorpijonom daje moč, da se soočijo s čustvi, ki jih sicer skrivajo.

Ribi

Ribe so sanjači, jesen pa v njih prebudi najgloblje misli in občutke. Medtem ko opazujejo deževne kaplje na oknih, razmišljajo o novih začetkih in o poti, po kateri stopajo. Jesen v ribah odpira prostor, da lahko pogledajo vase, najdejo navdih in novo čustveno moč.