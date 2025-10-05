Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ka. N., STA

Stavke kontrolorjev zračnega prometa ne bo

Kontrolni stolp na letališču Brnik. Kontrola zračnega prometa. Letališče Brnik.

Foto: Bojan Puhek

Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta danes po intenzivnih pogajanjih dosegla dogovor, zato je stavka kontrolorjev, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, preklicana, so zvečer sporočili iz Kontrole zračnega prometa Slovenija.

Kot so še navedli, sta obe strani "od napovedi stavke do danes vodili intenziven in konstruktiven socialni dialog ter zbližali stališča glede ureditve pravice do rekreacijskega dopusta kontrolorjev zračnega prometa". Dosegli sta dogovor, zato je stavka, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, 6. in 7. oktobra, preklicana, so še sporočili iz družbe.

Kontrolorji zračnega prometa napovedali stavko, ker bi jim ukinili 15 dni rekreativnega dopusta
stavka Kontrola zračnega prometa
