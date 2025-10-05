Stavke kontrolorjev zračnega prometa ne bo

Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta danes po intenzivnih pogajanjih dosegla dogovor, zato je stavka kontrolorjev, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, preklicana, so zvečer sporočili iz Kontrole zračnega prometa Slovenija.

Kot so še navedli, sta obe strani "od napovedi stavke do danes vodili intenziven in konstruktiven socialni dialog ter zbližali stališča glede ureditve pravice do rekreacijskega dopusta kontrolorjev zračnega prometa". Dosegli sta dogovor, zato je stavka, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, 6. in 7. oktobra, preklicana, so še sporočili iz družbe.