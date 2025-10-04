Na nedavni otvoritvi hotela v Puli je prišlo do nenavadnega trenutka, ko je hrvaško ministrico za zdravje Ireno Hrstić nekaj motilo v čevlju, zato ga je morala sezuti kar na mestu. Dogodek so ujele kamere, trenutek pa je nasmejal številne prisotne in tudi uporabnike družbenih omrežij.

Ministrica Hrstić se je udeležila otvoritve novega hotela v Puli, a med pogovorom in fotografiranjem je občutila nelagodje v čevlju. Hitro je reagirala in ga sezula, kar je pritegnilo pozornost kamer in fotografov.

Reakcije in smeh prisotnih

Prisotni so trenutek pospremili s smehom, številni pa so fotografijo delili tudi na družbenih omrežjih. Dogodek je sprožil prijetno in lahkotno vzdušje, saj je pokazal človeško plat javnih osebnosti, ki se včasih znajdejo v nepričakovanih situacijah.