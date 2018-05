Turistični biseri na robu kolapsa #video

Video: Planet TV

Priljubljene svetovne destinacije, med njimi je tudi kar nekaj evropskih držav, so namreč začele omejevati turizem. Turisti otežujejo normalno življenje domačinov, poleg tega je tudi večja stopnja onesnaženosti.

Od navala turistov se med drugim šibijo tudi beneški mostovi. Število obiskovalcev po novem nadzorujejo policisti, beneški župan Luigi Brugnaro pa je ob tem na Twitterju zapisal: "Ljudje, ki želijo priti v Benetke, so za nas vedno pomembni gosti. Moja dolžnost je zagotoviti varnost obiskovalcem in domačinom, upravljati promet pešcev in vodni promet ter, če je treba, sortirati tok ljudi."

Mesto na vodi se bojuje s povečanim odseljevanjem na eni strani in turizmom kot glavnim virom zaslužka na drugi strani.

Na seznamu ogroženih tudi Dubrovnik

Težava drugod pa so pogosto smeti. Zaradi onesnaženosti bo od junija za vsaj štiri mesece zaprta slavna plaža Maya Bay na tajskem otočju. Zdaj sledi še Filipinski otok Boracay, na katerem je dnevno okoli 70 tisoč turistov, vzdrži jih le 40 tisoč. Več kot štiri tisoč stavb medtem nima niti kanalizacije. Otok so zato dobesedno evakuirali in za šest mesecev onemogočili prihod turistov.

Seznam destinacij, ogroženih zaradi turizma, pa se daljša in daljša. Na prvih mestih so španska Barcelona, nam bližnji Dubrovnik in malce južneje otok Santorini, pa tudi Butan v Aziji in palača ljubezni Tadž Mahal v Indiji.