Svarilo v vročih dneh: skok v hladno vodo je lahko zelo nevaren

Čeprav se zdi skok v hladno vodo v vročih dneh najboljša rešitev, pa se to lahko zelo slabo konča. Zdravnik opozarja pred takšnim početjem in pojasnjuje, da se moramo v hladnejšo vodo, ki ima manj kot 25 stopinj Celzija, vedno odpraviti postopoma in previdno, nikakor pa s skokom.

Osvežitev v hladni vodi je v vročih dneh, kakršni so v tem tednu, sicer dobra rešitev, a ohlajanja telesa se moramo vedno lotevati postopoma, opozarja Damir Dabranin, dr. med. spec.

"Glede na to, da naš organizem deluje pri približni temperaturi 37 stopinj Celzija in se s potenjem mora ohlajati, je velika težava, če se ga kar naenkrat vrže v nekaj bolj hladnega - reke, jezera in morje, kjer so temperature tudi do 10 stopinj Celzija ali več nižje, sploh v Soči, kjer je ta razlika lahko tudi 20 stopinj Celzija."

Hladne so vse vode, ki imajo manj kot 25 stopinj Celzija. Foto: Getty Images

"Skočil je v vodo in umrl"

Težava je predvsem v tem, razlaga Dabranin, da je organizem s tem pod velikim stresom in da se z njim v tistem trenutku dogaja marsikaj. "Poskuša se prilagoditi novim nižjim temperaturam, kar pa je lahko za človeka celo usodno, saj gre za šok, močno stimulacijo vagusnega živca, ki je odgovoren za delovanje vseh notranjih organov."

Velika sprememba temperature je lahko za organizem tako močan šok, da preneha delovati, lahko odpove srce. Veliko teh nenadnih smrti se pripisuje ravno temu: skočil je v vodo in umrl.

Dabranin ob tem opozarja na še en scenarij: alergijo na mraz oziroma na nenadne nižje temperature, pri čemer za primer navaja savnanje: "Najprej se telo močno segreje, potem pa ga šokirate s skokom v mrzlo vodo. To je prav tako nevarno."

Nevarno je lahko tudi lovljenje sape po skoku, je za BBC povedala Claire Huggins iz reševalne službe Royal Life Saving Society, saj telo pri skoku v mrzlo vodo doživi šok, ostanemo brez sape, zato nenadoma močno vdihnemo.

"Če se to zgodi v globoki vodi, kjer ne čutimo tal, lahko med lovljenjem sape namesto zraka pogoltnemo vodo. To lahko povzroči paniko in scenarij se lahko hitro spremeni v utapljanje," je pojasnila. To pa še ni vse: šok mrzle vode lahko privede tudi do hiperventilacije in občutka dušenja, kar oteži plavanje in lahko prav tako vodi do utapljanja. Povzroči lahko tudi srčno kap.

Voda, ki ima manj kot 25 stopinj Celzija, je že hladna

Dabranin še poudarja, da so hladne vse vode, ki imajo manj kot 25 stopinj Celzija, čeprav se nam to sliši veliko in celo neosvežuječe. "Tudi nekajstopinjska razlika je lahko za marsikoga šok, temu se je treba postopno prilagajati."

Da bi lažje razumeli, kaj se takrat dogaja s telesom, pomislite na sodo bikarbono, ki jo damo v kis: "Nastane burna reakcija. In ravno to se zgodi z organizmom, to je zanj močen stres." Ali pa, ko nas nekdo za vogalom prestraši: "Poskočite in imate občutek, da vam je zastalo srce. To je stres za sam živčni sistem, saj zaradi šoka preneha delovati, lahko tudi srce, kar je najhujši mogoč izid."

V hladno vodo se je treba podati postopoma in počasi, pravi zdravnik. Foto: Getty Images

V mrzlo vodo se podajte počasi, brez skoka

A to še ne pomeni, da se v vročih dneh ne smete kopati v hladni vodi, pač pa se morate vanjo podati postopoma in počasi, dodaja zdravnik.

"Treba se je ohlajati postopoma, telo počasi prilagajati na temperature, ki ga čakajo. Najprej zmočiti noge, nato malo trup, roke in potem postopoma s celim telesom iti v vodo. Skoki vsekakor niso primerni, seveda tudi zaradi neznanega dna," je še opozoril.

Če ste med pogumnejšimi in vas mika varna ohladitev v bolj mrzlih vodah, obiščite naša naravna kopališča, ki ponujajo največ osvežitve: