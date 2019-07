Vročina bo popustila šele konec tedna

Do vključno petka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Najvišje dnevne temperature se bodo danes na Goriškem povzpele do 36 stopinj Celzija, drugod bo po nižinah bo nekaj stopinj manj.

Danes bo sončno in vroče, popoldne lahko v hribovitih krajih zahodne in severne Slovenije nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Po poročanju portala Neurje.si bo največ možnosti za nastanek neviht na območju Gorenjske, Notranjske, Kočevske in notranjosti Primorske, kakšna nevihta pa ni izključena niti drugje nad hribovitimi območji. Zaradi šibkih vetrov bo gibanje neviht počasno, nastajale bodo večinoma stacionarne nevihte. Ob razvoju neviht je možen kakšen močnejši in dolgotrajnejši naliv ter manjša toča. Kakšna nevihta je možna tudi zvečer ali v noči na petek.

V soboto pooblačitev in nevihte

Jutri bo še prevladovalo sončno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Predvsem v krajih severno od nas in v notranjosti Hrvaške bodo popoldne nastale posamezne nevihte.

V soboto bo dopoldne še sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Soparno bo.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila.

Razglašena velika požarna ogroženost

Uprave za zaščito in reševanje je v občini Ajdovščina razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Po ocenah Arsa pa je stopnja verjetnosti za nastanek in širjenje požarov v naravi zelo velika na Goriškem, Bovškem, v Brkinih in Zgornjesavski regiji. Velika požarna ogroženost je še na Obali, na Kočevskem in Koroškem, v Spodnjem Posavju, Pomurju in na Postojnskem.

Zelo velika stopnja požarne ogroženosti pomeni, da je lahko vzrok za nastanek požara že iskra, požar se pojavi takoj, njegovo širjenje je zelo hitro. Tak požar je vroč, prenese se na krošnje dreves na širšem območju in razširi tudi na normalno vlažna področja. Gašenje takšnega požara pa je izjemno zahtevno, na spletni strani pojasnjuje Arso.