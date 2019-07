Po Evropi tudi danes padajo vročinski rekordi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milijoni ljudi v zahodni Evropi se tudi danes dušijo v izjemni vročini, zaradi katere bodo verjetno padli novi temperaturni rekordi, med drugim v Franciji in Nemčiji. Dosedanje rekorde so že v sredo podrli v Belgiji, na Nizozemskem in v Nemčiji. V belgijskem Liegu so namerili rekordnih 40,2 stopinji Celzija. Osvežitev prihaja konec tedna.

Na jugu Avstrije pa je v sredo zaradi dehidracije umrl triletni otrok, ki so ga v ponedeljek nezavestnega našli v nekem vozilu, parkiranem na soncu. Otrok je vanj splezal in zaspal brez vednosti starih staršev, ki sta skrbela zanj.

Na zahodu Avstrije danes pričakujejo do 38 stopinj Celzija, dunajska nadškofija je zato ljudi povabila, naj si pridejo odpočit in se ohladit v tišino cerkva v prestolnici in okolici.

V Belgiji so v sredo v Liegu z rekordnima 40,2 stopinjama Celzija podrli dosedanji rekord, ki je znašal 39,9 stopinje Celzija.

Tudi v Franciji je bila minula noč verjetno najbolj vroča doslej. Najnižja povprečna temperatura je znašala 21,4 stopinje, medtem ko je bil prejšnji rekord dosežen 14. avgusta leta 2003 in je znašal 21,3 stopinje Celzija, navajajo francoski meteorologi.

Na severu Francije in na območju Pariza bodo danes verjetno dosegli nove rekorde s temperaturami prek 40 stopinj Celzija, ponekod napovedujejo tudi do 43 stopinj Celzija.

A v petek bodo Francozi končno dočakali osvežitev. Še posebej je bodo verjetno veseli v Parizu, kjer morajo prebivalci poleg pregretih stanovanj trpeti tudi zadušljive temperature v metroju, kjer ni klimatskih naprav.

V Nemčiji umrli štirje ljudje

Vročina vlada tudi po celotni Nemčiji. Že v sredo so s 40,5 stopinje Celzija, ki je bila izmerjena na zahodu države, podrli temperaturni rekord, a bi ta lahko znova padel danes. Ob Renu pričakujejo temperature do blizu 41 stopinj Celzija. V Nemčiji so doslej v rekah oz. jezerih umrli štirje ljudje, niso pa doslej zabeležili smrtnih žrtev vročine.

Tudi na Nizozemskem se kuhajo. Na vzhodu te države za danes napovedujejo do 40 stopinj Celzija.

Velika Britanija bo verjetno podrla dosedanji julijski temperaturni rekord, ki je 36,7 stopinje Celzija, morda pa bo presegla celo absolutnega, ki je 38,5 stopinje Celzija, navaja britanski vremenski urad. V Londonu medtem policija išče tri ljudi, ki jih pogrešajo po kopanju v Temzi.

V petih italijanskih mestih - Bolzanu, Brescii, Firencah, Perugii in Torinu so danes oblasti zaradi vročine dvignile stopnjo preplaha na tretjo. Vročina pesti tudi dele Luksemburga in Švice.

Vročina v Španiji že popušča

V Španiji so se medtem temperature začele zniževati in približevati običajnim vrednostim za ta letni čas. Le v šestih od 50 območij v državi še velja oranžni alarm, navajajo španski vremenoslovci.

Ob tokratnem vročinskem valu strokovnjaki znova opozarjajo na podnebne spremembe, ki jih povzroča človek. Reviji Nature in Nature Geoscience sta v sredo objavili študiji, ki sta izpostavili, da v zadnjih 2000 letih svetovne temperature niso nikoli rasle s takšno hitrostjo kot danes.