Kaj je vročinska kap in kako jo prepoznati?

Smo sredi vročinskega vala. Sploh na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije za danes in jutri vremenoslovci napovedujejo peklensko vročino. Če se naše telo preveč pregreva in če hkrati dobiva premalo tekočine, se lahko hitro pojavijo težave. Najnevarnejša je vročinska kap. Kdaj se zgodi in kako jo prepoznati?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (s kratico NIJZ) je izdal napotke za prebivalstvo, kako ravnati v hudi vročini, da se izognemo škodljivim vplivom izjemno visokih temperatur. Med nevarnostmi, ki v vročinskem valu prežijo na nas, so med drugim dehidracija, kožni izpuščaji, vročinska izčrpanost, omedlevica in najbolj nevarna vročinska kap.

Ta se pojavi, ko se naš organizem pregreje nad 40,5 stopinje Celzija in ko se mu s pomočjo izločanja znoja ne uspe več dobro ohlajati. Pri tako visoki telesni temperaturi začnejo postopoma odpovedovati vsi sistemi in organi, tudi jetra in srce. Zato je vročinska kap nadvse resno zdravstveno stanje, ki je lahko v skrajnem primeru tudi smrtno.

Pri vročinski kapi koža postane rdeča in suha, jezik suh in obložen, pulz in dihanje pospešena in plitva, poslabšajo se tudi vsi drugi prej omenjeni znaki, vse do motenj zavesti, na svoji spletni strani piše NIJZ. Osebo, ki kaže znake vročinskega udara, moramo nemudoma hladiti z mrzlimi rjuhami ali brisačami ter ga umakniti ali v senco ali v hlajen prostor. Hkrati pa je moramo takoj na pomoč poklicati reševalce. Človeka, ki mu grozi vročinska kap, je treba namreč čim prej spraviti v bolnišnico, kjer ga bodo primerno oskrbeli.

Med vročinskim valom se zadržujte v ohlajenih prostorih in pijte dovolj navadne vode. Foto: Getty Images

Da se v vročinskem valu izognemo vsem omenjenim težavam, moramo upoštevati nekaj preprostih nasvetov:

V času najhujše vročine, to je med 10. in 17. uro, se zadržujte v hlajenih prostorih. Če pa se že morate odpraviti ven, se zadržujte v senci.

V času najhujše vročine se tudi izogibajte zračenju domov, da preprečite vdiranje vročine v stanovanje oziroma hišo. Rolete ali žaluzij spustite. Če uporabljajte klimo, pa pazite, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo vendarle ne bo prevelika in da hladen zrak iz klimatske naprave ne po pihal naravnost na vas.

Najbolj vroči deli dneva tudi niso primerni za športne aktivnosti. Če se ukvarjate s športom, potem tovrstne dejavnosti načrtujte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Dnevno je treba zaužiti dovolj tekočine, najbolje navadne vode. Dnevno je v vročini treba popiti med dvema in tremi litri tekočine. Če ste fizično aktivni, pa še nekoliko več. Izogibajte se alkoholu, kavi in napitkom, ki vsebujejo kofein, saj le še dodatno spodbujajo odvajanje tekočine iz telesa.

Še posebej bodite ob peklenski vročini pozorni na ljudi, ki spadajo v ogrožene skupine – to so nosečnice, novorojenčki, starejše osebe in kronični bolniki.

Nikoli ne puščajte nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu.

Nekaj dodatne pozornosti v tem vročinskem valu namenite tudi vašim hišnim ljubljenčkom. Dajajte jim piti dovolj vode in tako kot otrok tudi psov ne puščajte v vozilih. Spodaj poglejte, koliko se v 10 in v 30 minutah na soncu v povprečju segreje vozilo.

Ne, ne ponavljamo se! Ker se vsako leto najde kakšen lastnik, ki tega ne razume. VSAKO-LETO! :/ pic.twitter.com/jOJAlpFJug — Hov-Hov.si (@hovhov) June 10, 2019

Preberite tudi: