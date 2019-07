Prihaja vročina: najhuje bo na Primorskem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je za Siol.net prejšnji teden pojasnil klimatolog Gregor Vrtačnik, je vročinski val najprej zajel jugozahodni del evropske celine, predvsem Španijo, Francijo in zahodno Nemčijo. Ta je nastal zaradi vročega zraka, ki prihaja iz severozahodnega dela Afrike v kombinaciji z anticiklonom, ki se zadržuje nad osrednjim delom Evrope, in nizkim zračnim tlakom, ki je nad Atlantikom.

Vročinski val v večjem delu Slovenije, predvsem v nižinah, določimo takrat, ko so tri dni zapored povprečne temperature zraka nad 24 stopinj Celzija, na Primorskem ta prag sega do 26 stopinj Celzija. V višjih legah, kjer nadmorska višina presega 500 metrov, pa nad 22 stopinj Celzija.

Pod vplivom vročinskega vala najbolj prebivalci Primorske

Danes bo po večini države sončno, le v gorskem svetu lahko nastane še kakšna nevihta. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, ki pa ne bo ublažila visokih temperatur. Te se bodo popoldne gibale med 28 do 33 stopinj Celzija, so zapisali na Agenciji za okolje.

Foto: Arso/meteo.si

Kot je pojasnil dežurni meteorolog Jure Cedilnik, bodo posledice vročinskega vala najbolj občutili prav prebivalci Primorske - predvsem v notranjosti, na območju Istre in v Vipavski dolini -, razlog za to pa je ravno šibka burja. "Zaradi te bodo jutranje temperature visoke, kar se bo poznalo tudi čez dan, ko se bo vročina samo še bolj stopnjevala."

Foto: Arso/meteo.si

Sončno še ves teden

Sonce nas bo razveseljevalo še ves teden. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 14 do 19, na Primorskem se bo živo srebro povzdignilo do 23 stopinj Celzija. Dnevne temperature se bodo gibale od 31 do 35 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Temperatura morja v julijskem povprečju

Ves teden bo nadvse primeren za dopustnike, ki bodo naslednje dni preživljali na obali. Temperatura morja se te dni giblje na meji 26 stopinj Celzija, kar je sicer povprečno za mesec julij.

V prihodnjih dneh pa se bo ob vročinskem valu segrelo še bolj. "Morje se bo segrelo še za kakšno stopinjo ali dve," za konec dodaja klimatolog Vrtačnik.