Ideja za izlet: z gorskim kolesom pri knapih

"Včasih najdeva kraje, za katere so še lokalci presenečeni, da obstajajo," sta na poti po Sloveniji v oddaji S kavča na plano povedala Aleš in Igor Novak, brata, ki imata posebno nalogo: navdušiti vse bralce Siol.net za ponovno odkrivanje lepot Slovenije.

Kako je videti kolesarska tura v gori?

Kolesarjenje po rudniku pod Peco že nekaj časa vabi gorske kolesarje, da se preizkusijo na tej nenavadni progi.

Kako je potekal Alešev in Igorjev prvi dan na potepanju po Sloveniji? Po vrtoglavem spustu po najdaljšem ziplinu pri nas, Olimplinu, se prileže nekaj bolj umirjenega, sta se strinjala oba in pritrdila gorska kolesa na berlinga ter se odpravila proti vznožju Pece. Okoliški hribi in vzpetinice niso obetali lagodnega kolesarjenja, a ko sta se pripeljala pred vhod gore, je bilo jasno: to bo vožnja znotraj gore. Prava stvar za pustolovce!

Za tiste, ki bi se radi preizkusili v tej preizkušnji: najprimernejša izhodiščna točka za to avanturo je v Mežici, kjer je vhod v najprimernejša izhodiščna točka za to avanturo je v Mežici, kjer je vhod v turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece . Tam boste prevzeli opremo – poleg gorskega kolesa so namreč obvezni čelada in naglavna svetilka ter seveda topla oblačila, saj je v rudniku stalna temperatura okoli deset stopinj Celzija.

Od tam se boste skupaj z vodičem odpeljali do vhoda v jamo na Igrčevem (643 m. n. v.) nad Črno na Koroškem, kjer se začne podzemna kolesarska pot. Ko si nadenete opremo, pa se na pot podate z vodičem, ki vas bo varno vodil po več kot pet kilometrov dolgi edinstveni podzemni poti po opuščenih rovih pod Peco. Kolesarska pot poteka po eni od transportnih poti, po kateri so rudarji odvažali rudo.

Čeprav na poti ni klancev, je gorsko kolo obvezno, saj je treba premagovati železniške pragove.

Po nekajkilometrski vožnji, kjer je treba natančno slediti izkušenim vodnikom, saj nihče ne želi zaiti po skritih knapovskih rovih, se zasveti izhod iz jame, ki je v dolini Breg pri Mežici. Od tam se boste spustili približno dva kilometra do rudarskega muzeja v Mežici, kjer boste oddali izposojeno opremo, oprali kolesa in si ogledali številne muzejske zbirke.

Mogoče tudi nekje v kotu zagledate skritega škrata, ali pa se vam s strani zalesketajo skriti kristali, ki so ostali v rovih.

Konec rudarstva, začetek turizma

Marko Kuzman, vodič po podzemlju Pece

Leta 1994 so po več kot tristoletnem delovanju ustavili proizvodnjo svinčene in cinkove rude v mežiških rudnikih. Knapovska tradicija je del krajev na Koroškem, zato si je vredno ogledati tako rudnik kot muzej.

"Kopanje rude se ni več izplačalo, zato se ukvarjamo s turizmom − se vozimo s kolesi ali s kajaki in peš raziskujemo jame," je Alešu in Igorju razložil njun vodič po podzemlju Pece Marko Kuzman ter ju odpeljal s Črne na Koroškem do Mežice, čeprav bi teoretično lahko prišla ven tudi v Avstriji.

"Nujno mi morata slediti," je še opozoril, saj se med 23 etažami, kjer se razprostira skoraj tisoč kilometrov rovov, z lahkoto izgubiš. Višinska razlika med najglobljim in najnižjim delom je osupljiva − kolikšna je, preverite v videu!

Rezervacija: 02/87 00 180, info@podzemljepece.com Celotna pot traja približno 2,5 ure. DOLŽINA: pet km pod zemljo, 1,5 km na površini PRIMERNO ZA: skupine, odrasle, otroke od desetega leta starosti

Ideja za izlet na Koroškem:

Kdo sta Aleš in Igor Novak?

Več o oddaji S kavča na plano: