Hrvaški kampi med najboljšimi v Evropi, slovenski niso na tej ravni #video

Ni dvoma, da se bo letos množica slovenskih kampistov odpravila v hrvaške avtokampe. Za te že nekaj let velja, da so med najboljšimi v Evropi - tudi po ocenah najvplivnejših ocenjevalcev.

Nemški avtoklub ADAC je sredi januarja izdal svoj tradicionalni, predvsem pa zelo vplivni vodnik po evropskih avtokampih. Ta velja skorajda za biblijo med kampisti, predvsem pa najbolje ocenjenim avtokampom prinese večji obisk.

Najvišja ocena, ki jo nemški ocenjevalci prisodijo kampom, je pet zvezdic, ki jih pospremijo z nazivom "superplatz" oziroma superkamp. Te ocene v Sloveniji (še) ni, medtem ko so jih naši južni sosedje v aktualnem ADAC-ovem vodniku zbrali kar 13, tri več kot lani, je poročal spletni portal za kampiste Avtokampi.si.

Hrvaški kampi s petimi zvezdicami so: Aminess Maravea Resort (Novigrad), Aminess Sirena (Novigrad), Lanterna Premium Resort (Poreč), Istra Premium Resort (Funtana), Valalta (Rovinj), Val Saline (Rovinj), Omišalj (otok Krk​), Krk Premium Resort (otok Krk), Baška Beach Resort (otok Krk), Čikat (otok Lošinj​), Straško (otok Pag), Šimuni (otok Pag), Zaton (Nin).

Foto: Getty Images

"Nemški inšpektorji so pri ocenjevanju kampov zelo strogi, največjo težo pri končni oceni pa prineseta urejenost in opremljenost sanitarnih objektov," so pojasnili na portalu Avtokampi.si, "pomembni so tudi urejenost parcel, bogat izbor dodatne ponudbe animacije, restavracij in trgovin ter urejenost plaže in bazenov."

Pet zvezdic so v letošnjem ADAC-ovem vodniku podelili skupno 134 evropskim kampom, najvišjo povprečno oceno imajo nizozemski, na drugem mestu so hrvaški, sledijo francoski, so dodali na spletnem portalu Avtokampi.si.

To so najboljši kampi v Sloveniji in na Hrvaškem po mnenju slovenskih gostov:

