Zlatolaska za krmilom vojaškega helikopterja #foto #video

Ženske v moških poklicih (7.) – vojaška pilotka helikopterja

Romana Begović je o poklicu pilotke sanjala že v letih, ko je še gulila gimnazijske klopi. To je bil tudi razlog, da se je kot dijakinja vpisala na študij strojništva, smer letalstvo.

Čar letenja je v praksi okušala že kot študentka. Takrat je kot članica Aerokluba Josipa Križaja v Ajdovščini svet iz ptičje perspektive opazovala iz kabine enomotornega lahkega športnega letala piper tomahawk, da se bo njena poklicna vizija usmerila proti vojski, pa je bilo jasno že v drugem letniku fakultete, ko je postala štipendistka ministrstva za obrambo.

Foto: Ana Kovač

Med šolanjem na fakulteti je opravila selekcijo za vojaškega pilota, po končani fakulteti pa še selekcijo za vstop na šolo za častnike.

Vsi ti preizkusi seveda niso lahek zalogaj, treba je opraviti fizične teste, prestati psihološki preizkus in se prebiti skozi zelo drobno sito zahtevnih zdravniških pregledov. Romana je v sklopu testiranja uspešno opravila tudi NATO-teste, se dokazala v preizkusih, kot so vedenje na veliki višini in spopadanje s tesnobo v zaprtih prostorih, dokazovala je, kako prenaša stres in sodeluje z ekipo ...

Uspešno je končala tudi temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Vipavi, šolo za častnike v mariborski Kadetnici in Letalsko šolo Slovenske vojske na letališču Cerklje ob Krki, kjer je tudi pridobila licenco pilota. Teoretično in praktično se je usposabljala na letalih zlin 242 in helikopterjih bell 206, letos pa se je prešolala na večmotorni helikopter bell 412.

Usposabljanje za vojaškega pilota traja od osem do deset let.

Po uspešno opravljenem usposabljanju se bo Romana vključila v delo dežurne helikopterske posadke, ki je na Brniku v 15-minutni pripravljenosti za reševanje v gorah in izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Foto: Ana Kovač

Splet okoliščin in ne očetova želja

V nasprotju z večino gostij v naši rubriki Ženske v moških poklicih njena želja po poklicu pilotke ni zrasla na podlagi družinske dediščine, ampak pri njej osebno. Nihče od njenih dedkov, stricev, bratrancev, staršev ni bil pilot, je pa dedek, ki je pogosto pazil nanjo, veliko časa preživel v delavnici, mala Romana pa z njim.

Danes pravi, da je šlo pri njeni odločitvi za poklic pilotke preprosto za splet okoliščin. Letalska tehnika jo je navduševala že od nekdaj, v poklicu pilotke pa so se vse njene strasti in zanimanja kar najlepše ujela.

Razgibano delo z izzivom

Delo vojaškega pilota je raznoliko, pravi. Obsega velik nabor zahtevnih in odgovornih nalog. 151. helikopterska eskadrilja, katere pripadnica je tudi Romana, zagotavlja zračno podporo enotam Slovenske vojske, opravlja pa tudi naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na težko dostopnih terenih ob naravnih ter drugih nesrečah.

Od junija lani v sklopu helikopterske nujne medicinske pomoči sodelujejo tudi pri prevozih inkubatorjev z nedonošenčki in v določenih primerih tudi človeških organov.

Foto: Ana Kovač

Na podlagi podpisa letnih načrtov civilno-vojaškega sodelovanja sodelujejo na različnih dogodkih (na primer na finalu sezone v smučarskih skokih v Planici) in pomagajo različnim organizacijam, tudi Planinski zvezi Slovenije (pri oskrbi in obnovi planinskih domov, poti, bivakov ...).

Slovenska vojska s helikopterji skrbi tudi za nemoteno delovanje meteorološke postaje na Kredarici, saj zagotavlja helikopter ob menjavi meteorologov in logistično podpira delovanje najvišje meteorološke opazovalnice na nadmorski višini 2514 metrov.

Z veseljem se odzovejo tudi na klice na pomoč ob najrazličnejših humanitarnih akcijah. Najverjetneje se spomnite prizora, ko je posadka vojaškega helikopterja s poplavljenega območja v BiH rešila dojenčka.

Foto: Ana Kovač

"Dobra plat našega dela je, da lahko letimo. To je tako ali tako največja želja vsakega pilota. Veliko delamo z ljudmi, tudi o kolektivu imam najlepše mnenje. Eden od izzivov pri mojem delu je pot do službe, ki mi zaradi razdalje vzame res veliko časa," nam je povedala Romana, s katero smo se za potrebe snemanja srečali na vojaškem delu letališča na Brniku, dela pa na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki.

Foto: Ana Kovač

Vajena, da je edina ženska

Pravi, da zaradi tega, ker je ženska, ni deležna nobene posebne obravnave ali pozornosti, niti je nihče čudno ne gleda. "Že med šolanjem sem bila edina ženska in tega sem vajena. Nič posebnega se mi ne zdi. Z večino pilotov mojih let smo bili skupaj že na fakulteti, potem še na selekciji za pilote, skupaj smo opravljali prakso in častniško šolo, na neki način smo skupaj bolj ali manj že deset let."

Foto: Ana Kovač

In od kod zlatolaska v naslovu? Navdih smo našli na našitku, ki krasi njeno službeno torbo. Podarili so ji ga kolegi na letalski šoli.

