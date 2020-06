Ste zapadli v spolno rutino? Potem preverite, kako znova začiniti razmerje!

Na začetku vsakega ljubezenskega razmerja, ko so stvari še nove in vznemirljive, ko se par spoznava in je noro zaljubljen, je tudi spolnost običajno zelo dobra in nadvse zadovoljujoča. A z leti, ko tisti začetni metuljčki v trebuhu postopoma ugašajo in niso več tako aktivni kot na začetku zveze, se pogosto tudi strast malce umiri in zadeve v postelji postanejo bolj rutinske. Tisti, ki upajo biti povsem iskreni sami s seboj, bi celo rekli, da dolgočasne.

Sploh pari, ki so skupaj že dolga leta, imajo otroke in zahtevne službe, sčasoma pozabijo nase. Spolna intimnost nekaterim postane le še obveza, ki jo je treba zaradi ohranjanja zveze opraviti, sicer bi lahko kdo rekel, da nista več partnerja oziroma ljubimca, temveč le še prijatelja.

A ni treba, da je tako. Še vedno lahko prekinete rutino v spalnici in znova začinite odnos, je za portal Well and Good povedala seksologinja Jennifer Litner. Ob tem je ponudila nekaj koristnih nasvetov, kako znova zanetiti strast in popestriti spolno življenje.

Dovolita si izživeti svoje skrite fantazije. Foto: Getty Images

Poskusita nekaj novega

Čeprav vam je morda sprva malce nerodno in se vam zdi, da vam to ne ustreza, poskusite v spalnici stopiti iz ustaljenih navad in si v postelji privoščite kaj novega, bolj žgečkljivega. Izživita kakšne skrivne fantazije, preizkusita tisto, kar sta si od nekdaj želela, pa nista zbrala poguma za to.

Litnerjeva svetuje, da bo dobrodošla popestritev tudi to, da se strasti predata kje zunaj spalnice, morda celo zunaj doma ali da poskusita igranje vlog, morda si skupaj oglejta erotični film.

Seks dajte pogosteje na urnik

Sliši se čudno, a seksologinja zagotavlja, da zmenki za seks dejansko delujejo. Če si bosta določila več večerov v tednu, ko ne bosta sedla pred televizijo ali vzela v roke vsak svoje knjige oziroma računalnika, temveč se bosta posvetila drug drugemu, bosta frekvenco spolnih odnosov povečala.

Morda se bosta morala sprva oba malce prisiliti k temu, da si bosta vzela čas za zmenek, sploh ker bosta morda utrujena od službe, ukvarjanja z otroki, gospodinjskih del, a sčasoma vama bo postalo všeč to ponovno intimno povezovanje. Preden se bosta sploh zavedla, bo spolnost spontano na vrsti precej pogosteje kot prej.

Večkrat si vzemita čas zase in si določita večere, ko bosta imela zmenek (pa čeprav kar doma) in ko se bosta zares spet posvetila drug drugemu. Foto: Getty Images

"Pravzaprav sploh ni potrebno, da je v ospredju teh zmenkov seks. Počnita nekaj, kar vaju navdaja z ugodjem. Tako ne bosta pod pritiskom, da morata na vsak način biti spolno aktivna, in lahko se bosta intimno povezala na kakšen drug način," pojasnjuje Jennifer Litner. Izmenjujta si objeme in poljube med ogledom filma, prižgita si sveče ter se pogovarjajta, medtem ko si izmenjujeta nežnosti. Privoščita si skupno kopel.

Spomnita se skupne preteklosti

"Če se par, ki je skupaj že res dolgo, spominja trenutkov užitka, ki jih je doživljal v preteklosti, lahko to pomaga," trdi Litnerjeva. Spomnita se torej skupaj svojih začetkov in obujajta spomine, kako je bilo takrat, ko sta bila še noro zaljubljena in sta oba kar prekipevala od strasti ter komaj držala roke stran drug od drugega.

S samozadovoljevanjem boste dobro spoznali svoje želje, zato bodo tudi posteljne aktivnosti v dvoje boljše, pravijo strokovnjaki. Foto: Getty Images

Samozadovoljujta se

To, da ste intimni sami s sabo in raziskujete svoje telo ter ugotavljate, kaj vam ustreza in kaj ne, je osnova za dobro spolno življenje z vašim partnerjem oziroma partnerico. Potem pa nikar ne bodite zadržani, temveč svoje želje oziroma zahteve, ko gre za zadovoljujoč seks, delite z njim oziroma njo.