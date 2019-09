V času poplave sodobne tehnologije, hitrega dostopa do svetovnega spleta in velike priljubljenosti družbenih omrežij se medosebni odnosi spreminjajo. Razmerja so pogosto kratka in temeljijo na instant užitkih. A to na dolgi rok ne prinaša nič dobrega, pravijo strokovnjaki. Ob svetovnem dnevu spolnega zdravja želijo poudariti, da je za uspešen in ljubeč odnos pomembna zdrava spolnost ter da je seks nekaj, česar se nam ni treba sramovati.

Tisto, kar partnerski odnos loči od prijateljske zveze, nista le drugačne vrste ljubezen in zaupanje, temveč tudi intimnost v obliki spolnosti. Čeprav živimo v sodobni družbi, kjer so zadnja leta erotične knjige in s seksom prežeti filmi doživeli pravi razcvet in neverjetno priljubljenost in kjer imamo vse na voljo z enim samim klikom – tudi najrazličnejše seksualne vsebine in nasvetne članke –, je v naši družbi še vedno mogoče zaznati določeno zadržanost, ko gre za spolnost, pravijo strokovnjaki. A precej manjšo kot nekoč. Stvari se počasi vendarle obračajo na bolje in seks ni več takšen tabu kot pred desetletji.

Foto: Instagram "Menim, da smo se Slovenci in Slovenke bolj odprli za klepet in debato o spolnih temah in da se o spolnosti na splošno več govori. Nekoliko drugače je o spolnosti govoriti bolj na osebni ravni. Še vedno lažje kot o sebi govorimo o drugih v smislu: 'Poznam prijatelja, ki se mu je zgodilo to in to.' A tudi na tem področju je mogoče opaziti napredek," pove psihoterapevt in seksolog Jaka Sotlar.

Da seks ni več tako velik tabu, opaža tudi Melita Kuhar, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in diplomirana socialna delavka, ki se že več kot desetletje ukvarja s svetovanjem parom. "Slovenci se vedno bolj odpiramo spolnosti. Seks vsaj zadnjih nekaj let ni več tako močan tabu. S pari, ki pridejo k meni v svetovalnico, se vedno dotaknemo tudi njihovega spolnega življenja in razveseljuje me dejstvo, da po morebitni začetni zadregi dokaj hitro iskreno spregovorijo o težavah, s katerimi se srečujejo v partnerskem odnosu in spolnosti," pove Kuharjeva.

Seksu pogosto pripisujemo premalo pomembnosti

Melita Kuhar na svojih svetovalnih urah tudi opaža, da sta prav podcenjevanje moči in pomembnosti seksa ter pomanjkanje tovrstne intime nadvse pogosta težava pri parih, ki se znajdejo v škripcih. Zaradi vsakodnevnih napornih urnikov, številnih obveznosti, rutine, nerazrešenih sporov, zamer ali kakšnih drugih dejavnikov lahko želja po ljubljenju upada. Nekateri pa odrekanje seksa uporabljajo celo kot orožje v prepirih s partnerjem.

"Ta sindrom je res pogost in ni prisoten zgolj pri ženskah, kot naj bi pregovorno veljalo, ampak mi vedno več moških iskreno prizna, da si zvečer ne želijo, da resnično nimajo želje pobožati in stisniti svoje drage v objem, ker je bila čez dan nemogoča, zoprna in ni nikoli z ničimer zadovoljna. Tako se negativna začarana spirala razdora vedno bolj poglablja, par se odtujuje in seksa lahko ni tudi po nekaj let. Sta pač sostanovalca," pripoveduje sogovornica.

A prav spolnost je tisto, kar je pomemben del vsakega ljubečega, zaupnega partnerskega odnosa. "Seveda ne moremo reči, da je v odnosu vse odvisno od kakovosti in pogostega ljubljena, a ker sem prepričana, da je intimnost oblika iskrene telesne komunikacije in izraz zaupanja partnerju, je dejansko to zelo pomembno področje zdravega, predanega in iskrenega odnosa dveh različnih posameznikov. Kot tudi na drugih področjih skupnega življenja so tudi na področju spolnosti potrebni pogovor, prilagajanje, sklepanje dogovorov in kompromisov," pravi Kuharjeva.

Spolnost ima številne pozitivne učinke na telo in duha. Prek intimnosti se partnerja povezujeta tudi v medsebojnem zaupanju, spoštovanju svojih različnosti. Vajini telesi ob objemih in orgazmih izločata cel koktajl zdravilnih hormonov, da ne govorim o oksitocinu in serotoninu, migamo s celim telesom, dotikata se goli koži. Vse to je res zdravilno.

Zato je prav, da se o spolnosti partnerja pogovarjata. Da si odkrito povesta, kaj si želita in česa ne, kaj jima ustreza in kaj ne. Raziskujta spolnost in drug drugega in se je ne sramujta. Trudita se prepoznavati vsak svoje spolne potrebe in potrebe drugega, ne zanikajta in ne zanemarjajta jih.

Foto: Instagram

Težave v spolnosti so enako pogoste pri obeh spolih

A ne le odtujenost partnerjev oziroma pešanje njunega ljubezenskega razmerja, do izmikanja seksualni intimi oziroma upadanja spolne sle lahko privedejo tudi telesne težave posameznikov in kakšne travme iz preteklosti, povezane s spolnostjo, poudarja seksolog in psihoterapevt Jaka Sotlar, ki je tudi v predsedstvu Slovenskega seksološkega društva: "Najpogostejši spolni težavi v ožjem (genitalnem) smislu sta pri moških erektilna disfunkcija in prezgodnja ejakulacija, pri ženskah pa bolečine med penetracijo. Če pa na spolnost gledamo širše (skozi kontekst odnosa), bi lahko dodali različne oblike spolnega nasilja, strah in sram pred spolnostjo, odvisnost od spolnosti, težave v spolnosti in odnosih, ki so posledica alkoholizma, pomanjkanja želje po odnosu in vsesplošno odtujenih odnosov."

In če ste morda mislili, da so pogosteje ženske tiste, ki jim primanjkuje želje po seksu oziroma se spolnim užitkom ne predajajo tako pogosto in z veseljem kot moški, ste se zmotili. Sogovornik pojasnjuje, da so težave skorajda enako prisotne pri obeh spolih, razlika je le v tem, da ženske hitreje in pogosteje pridejo po pomoč kot moški.

Najpogostejši vzroki za težave so slabo zavedanje lastnih in partnerjevih predstav o spolnosti, slabo zavedanje lastnih in partnerjevih potreb in čustev, slabo zavedanje in poznavanje lastnega telesa, čustvena otopelost na eni skrajni strani ter čustvena impulzivnost na drugi strani, izogibanje sporom in odkritemu pogovoru, nereševanje oziroma neustrezno reševanje konfliktov (prelaganje krivde, čustveno in fizično nasilje, nerazumevanje, boj za moč in svoj prav), pomanjkanje spoštovanja in sprejemanja.

Foto: Instagram

Čas, v katerem živimo, je čas lahkega dostopa do svetovnega sveta in družbenih omrežij. In tam najdemo poplavo najrazličnejših s spolnostjo in razmerji povezanih vsebin. Hkrati se je zaradi tega, ker mnogi svoja življenja bolj kot v realnosti živijo na družbenih omrežjih, spremenila tudi dinamika odnosov v realnosti. Ti so pogosto manj pristni in bolj mimobežni kot nekoč.

"V zadnjih letih predvsem naraščajo novi stili navezanosti: odnosi so krajši, temeljijo na instant užitkih. Zaznati je tudi porast novih oblik spolnosti in užitkov, ki jih s seboj prinašata internet in mobilna tehnologija. Žal velikokrat poleg zabave in razvedrila s seboj prinašajo osamljenost, brezsmiselnost, veliko je anksioznosti, slabe samopodobe in pa šibke grandiozne/nerealne samopodobe," opozarja Sotlar.

Hkrati nam lahko na spletu videne podobe seksualnosti in spolnih aktov tudi pri posteljnih aktivnostih marsikdaj naredijo več škode kot koristi. Po eni strani imamo lahko zaradi prebranega in videnega na spletu previsoka pričakovanja, po drugi strani pa pogosto seks v erotičnih filmih in knjigah predstavlja pravo nasprotje zdravega partnerskega odnosa.

Foto: Thinkstock "Po eni strani dosegljivost seksa in vsebin na to temo razblinja zakoreninjene tabuje, ki so bili dolga stoletja, tako rekoč dve tisočletji povezani z golim telesom in užitkom v spolnosti. Predvsem za ženske je veljalo, da jim/nam ni dovoljeno uživati v seksu. Zdaj je res tako rekoč vse tukaj, virtualno in s polno slikovnega gradiva. Po drugi strani pa je spolnost zaradi tega, ker je vseprisotna, postala instant industrijsko potrošniško blago. Tudi filmi za odrasle se 'štancajo' in vsak najde kaj zase, a žal prikazujejo nekaj, čemur sama pravim 'mehanski pornoseks'. Ta je oropan vse za zdrav partnerski odnos izjemno pomembne intime, bližine, energetskega in emocionalnega povezovanja, ki tvori skupnost dveh posameznikov," meni Melita Kuhar.

Ob svetovnem dnevu spolnega zdravja spodbudimo zdravo spolno življenje

Na spletni strani Slovenskega seksološkega društva je zapisano, da si želijo ob svetovnem dnevu spolnega zdravja, ki ga vsako leto zaznamujemo četrtega septembra, spodbuditi pozitivne dejavnike, ki vplivajo nanj.

Zelo pomembno je, da spolno življenje vsakega posameznika temelji na pozitivnih vidikih seksualnosti in samospoštovanju ter spoštovanju ljubljene osebe. Da se svoje seksualnosti ne sramuje, temveč se je veseli in v njej uživa brez občutkov sramu, strahu ali krivde.

Prav tako pri društvu še poudarjajo, kako zelo pomembno je, da je javnost stalno poučena ter da v družbi razvijamo programe za razumevanje, spodbujanje in krepitev spolnega zdravja.