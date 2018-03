V treh korakih do ženskega orgazma

Strokovnjaki z univerze v Indiani so se lotili raziskovanja ženskega orgazma. V študijo so zajeli 52 tisoč žensk in moških, tako hetero- kot homoseksualcev, starih od 18 do 65 let. Vsi anketiranci so bili v zvezah in imeli eno samo nalogo – odkrito spregovoriti o vrhuncih pri ženskah, poroča Index.hr.

Raziskovalci so ugotovili, da orgazem doživi veliko več lezbijk kot heteroseksualk, natančneje 86 istospolno usmerjenih žensk v primerjavi s 65 odstotki heteroseksualnih. To spodkopava precej pogosto prepričanje moških, da lahko ženske do vrhunca pripeljejo le s penetracijo.

Nadalje ugotavljajo, da so zelo učinkovite tri vrste stimulacije oziroma da lahko žensko do orgazma skoraj zagotovo pripeljete z naslednjimi tremi "triki": genitalno stimulacijo, dolgimi, strastnimi poljubi in oralnimi spolnimi odnosi.

Je pa pri doseganju vrhunca zelo pomembna še ena stvar, poudarjajo raziskovalci, in sicer dober partnerski odnos. Tiste ženske, ki so bile srečne v zvezi, so moški lažje in pogosteje zadovoljili med rjuhami.