Spletne aplikacije za zmenke: "Seks je postal neobvezujoč hobi brez intimnosti" #intervju

Mobilne in spletne aplikacije za spoznavanje ljudi, kot so Facebook, Instagram, Bumble, Grindr in Tinder med drugimi, so v zadnjem desetletju revolucionalizirale obred spoznavanja partnerjev. Ravno zadnja je postavila nove trende za spletne zmenke. Premikanje levo (če vam oseba ni všeč) in desno (če vam je) je konkretno spremenilo pogled na zmenke in odnos do njih, ne nazadnje pa tudi na izbor partnerjev. "Ker je izbira partnerjev na spletu tako velika, lahko to vodi v objektivizacijo, ko oseba nima več nobene osebnosti ali integritete in človeško telo za uporabnika postane le objekt. Gre za popolno razvrednotenje človeka kot osebnosti," pojasnjuje Lea Prešern McCann.

Po podatkih strani Muchneeded aplikacija Tinder, ustanovljena leta 2012, na dan zabeleži več kot milijardo premikov levo ali desno ter nekaj več kot 20 milijonov ujemanj. Kar 80 odstotkov od 50 milijonov uporabnikov pa na Tinderju išče partnerja, s katerim bi si lahko ustvarili resni partnerski odnos. O tem, zakaj se ljudje odločajo za uporabo aplikacij, kakšne so njihove pasti in slabosti, smo vprašali Leo Prešern McCann, specializantko psihoanalitične psihoterapije.

Lea Prešern McCann. Foto: Osebni arhiv Kako so po vašem mnenju aplikacije za zmenke spremenile obred tradicionalnih "zmenkarij"?

Danes živimo v začaranem krogu nenehne aktivnosti ter zahtevnega in hitrega življenjskega sloga. Koliko časa in volje nam po tako napornem dnevu resnično ostane za zmenke? Industrija spletnih zmenkov je ponudila rešitev in tako za vedno spremenila tradicionalna pravila zmenkov. Ljudje so vedno potrebovali pomoč pri iskanju ljubezni in prej so to vlogo pogosto odigrali starši, sodelavci, prijatelji ali znanci.

V današnjem času pa so ljudje postali bolj samozavestni ter samostojni pri iskanju ljubezni in med drugim uporabljajo tudi aplikacije za spletne zmenke. Tu se ljudje spoznajo med seboj prek izmenjave elektronski sporočil in fotografij, še preden se sploh zgodi fizično srečanje.

Stigma, ki je sprva spremljala spletne zmenke, da se tega poslužujejo le obupani in čudaški posamezniki, je v nekaj letih popustila. Po podatkih za leto 2018 je kar 41 odstotkov samskih ljudi po svetu uporabljalo spletne aplikacije ali spletne strani za zmenke. Ljudje so pripravljeni vložiti v spletne zmenke ogromne količine časa ter čustveno vpletenost.

Zakaj mislite, da jih ljudje uporabljajo? Gre za strah pred osebnim stikom, priročnost ali je na to vplival kakšen drug razlog.

Aplikacije za spletne zmenke nam omogočajo ter olajšajo stik z ljudmi, ki jih ne poznamo. Današnji komunikacijski sistemi so že tako učinkoviti, da ne zaznajo oddaljenosti in časovnega zamika. Pomembna dejavnika uporabe spletnih zmenkov sta tako udobje fotelja v lastnem domu ter prihranek časa z dostopom do ogromnega bazena morebitnih partnerjev.

Foto: Getty Images

Menite, da se ljudje bojijo osebnega stika ali pa gre za priročnost uporabe?

Aplikacije za zmenke lahko ponudijo priložnosti tistim, ki težje srečujejo in spoznavajo ljudi, kot so na primer starši samohranilci, razvezani, deloholiki, različno spolno usmerjeni, starejši ali na novo priseljeni v nekem kraju. Spletni zmenki so lahko privlačni tudi za tiste, ki jim vzpostavljanje odnosov pomeni težavo zaradi strahu pred bližino, predajanjem in obvezo – dajejo jim občutek varnosti, saj se fizična bližina zgodi šele po določenem času, ko lahko drugo osebo nekoliko že spoznajo prek spleta.

Kakšne so po vašem mnenju dobre strani uporabe tovrstnih aplikacij?

Tovrstne aplikacije imajo svoje prednosti in tudi pasti. Kot sem že omenila, spletne aplikacije za zmenke omogočajo dostop do veliko večjega števila morebitnih partnerjev, kot bi jih sicer lahko srečali v realnem življenju, kar je dobra lastnost.

Foto: Reuters

Kaj pa slabe?

Morebitni partner je tako oddaljen le nekaj klikov. Vendar pa moramo biti previdni, ker so lahko stiki tudi vprašljivi zaradi navajanja neresničnih osebnih podatkov, kot so med drugim starost, teža, višina, dohodek ali zakonski stan. Velika izbira partnerjev pa lahko omogoči, da oseba, ki išče pri partnerju nekaj zelo specifičnega, to tudi lažje najde.

Spletni zmenki so prav tako dostopni 24 ur na dan. "Ponudbe in povpraševanja" nenehno prihajajo in temu je kar naenkrat namenjenega vse več časa. Posledično lahko to postane obremenjujoča zaposlitev s polnim delovnim časom in v skrajnem primeru tudi zasvojenost, zato je pomembno, da se uporabnik spletnih zmenkov organizira in temu nameni omejeno količino časa, da se ne zatakne v neskončnem "nakupovanju" popolnega partnerja.

Foto: Getty Images

Lahko uporaba teh vodi v razočaranje?

Profili uporabnikov so si zelo podobni in večinoma zagotavljajo eno: popeljali vas bodo v deveta nebesa. Realnost pa je seveda lahko popolnoma drugačna izkušnja, zato selektivnost in previdnost nista odveč. Posameznik se lahko spopade z občutki manipulacije, zavrnitve, negotovosti, zlorabe zaupanja ter razočaranja.

Hobiji, aktivnosti ter osebne značilnosti, ki jih uporabniki navajajo v svojih profilih in po katerih aplikacija lahko izvaja ujemanje z drugo osebo, po rezultatih študije ne morejo napovedati uspeha odnosa. Lahko imamo z nekom veliko skupnega na papirju ali spletu, manj pa imamo skupnega v resnici, ko se srečamo. Največja težava je, da noben profil ne more zajeti vsega bistva človeka.

Obenem pa ne smemo pozabiti, da seveda obstajajo tudi zgodbe o uspehu – srečnih, izpolnjujočih ter dolgoročnih odnosih, ki so bili kaljeni ravno na aplikacijah spletnih zmenkov. Ter da ne smemo ožigosati nekoga samo zato, ker uporablja te aplikacije.

Ali opažate kakšne spremembe, na primer zaton uporabe tovrstnih aplikacij?

Po vseh statističnih podatkih uporaba aplikacij za spletne zmenke iz leta v leto drastično narašča, kar odraža tudi življenjski slog današnje družbe kot celote.

Foto: Getty Images

Kako po vašem mnenju aplikacija lahko vpliva na samopodobo oziroma samozavest uporabnikov glede na to, da je zasnovana na fotografijah in prvem vtisu?

Ker je izbira morebitnih partnerjev na spletu tako velika, lahko to vodi v objektivizacijo, ko oseba nima več nobene osebnosti ali integritete in človeško telo za uporabnika postane le objekt. Gre za popolno razvrednotenje človeka kot osebnosti. Uporabniki pogosto navajajo izboljšano ter bleščečo različico sebe, merilo postane popolnost. Izkazalo se je, da imajo uporabniki aplikacij spletnih zmenkov pogosto slabšo samopodobo in samozavest, ker so na aplikacijah veliko bolj izpostavljeni podobam nerealnega videza ter telesne popolnosti, zato začnejo dvomiti o svoji vrednosti ter se primerjati z drugimi.

Zavrnitev je resnična in boleča tudi na spletu. Poslano sporočilo ostane neodgovorjeno, naklonjenost nepovrnjena, zmenek ne gre pričakovano ali pa vas je pustil na cedilu. Le v nekaj sekundah lahko postanete morebitni partner ali pa ste zavrženi. Lahko večkrat v nekaj minutah. In če je nekdo doživljal zavračanje tudi v otroštvu, bo vsaka taka izkušnja izzvala ponovno podoživljanje teh neprijetnih občutkov. Tako se lahko oseba, ki je že v začetku osamljena in si želi z uporabo aplikacij spletnih zmenkov pomagati, počuti še bolj osamljeno, razočarano in žalostno.

Foto: Getty Images

Ali menite, da so aplikacije dober način za spoznavanje? Veliko ljudi namreč objavlja obdelane in izboljšane fotografije, po svoje laže in ne predstavlja svoje resnične podobe.

Spletne aplikacije omogočajo, da se ljudje hitreje spoznajo in srečajo. Tako kot vsaka stvar v življenju ima tudi to svoje prednosti in slabosti. V nekaterih primerih se spletni zmenki lahko srečno končajo z zadovoljujočim partnerskim odnosom ali s poroko, za mnoge druge pa je to lahko grenka izkušnja frustracije, razvrednotenja, razočaranja in neizpolnjenih pričakovanj.

Ni načina, ki bi ustrezal vsem. V resnici so spletni zmenki, če so opravljeni korektno, le izhodišče za spoznavanje novih ljudi ter metoda, s katero boste spletni odnos prenesli v srečanje v resničnem svetu.

Kako lahko uporaba aplikacij dolgoročno vpliva na partnerske odnose?

Življenje odnosov prek aplikacij spletnih zmenkov je lahko zelo mamljivo, saj je izbira morebitnih partnerjev neomejena, odnosi pa so brez odgovornosti in obveznosti. Vendar pa so ti odnosi prazni, brez ljubezni ter intimnosti in zadovoljijo le za kratek čas. Pomembno je, da si postavimo dobre meje, da nam odnosi v realnem svetu še vedno pomenijo prioriteto.

Foto: Getty Images

Se vam zdi, da lahko z uporabo aplikacij osnujemo partnerski odnos, ki bo res temeljil na ljubezni, ne zgolj spolni privlačnosti?

Seveda lahko, zakaj ne. Aplikacije nam omogočajo, da hitreje spoznavamo nove ljudi, kot bi jih sicer v realnosti. Pomembno je, da spletno srečanje prenesemo v realno srečanje, kjer bomo to osebo lahko bolje spoznali, jo tudi začutili in doživeli. V vsak odnos pa je treba ves čas vlagati ter ga aktivno razvijati.

Kaj mislite, koliko so ti novodobni načini spoznavanja novih ljudi (tako imenovani seks zmenki) vplivali na spolno izkušnjo?

V današnjem času smo veliko bolj neodvisni, več imamo svobode za spreminjanje družbenih zahtev in vrednot. Monogamija in zakonska zveza postajata vrednoti preteklosti, h katerima mnogo ljudi ne stremi več.

Foto: Getty Images

Menite, da nimamo več realnih predstav o spolnosti?

Seks je postal neobvezujoč hobi brez obveznosti, intimnosti in ljubezni, katerega namen je zgolj povečevanje užitka. Aplikacije za spletne zmenke so nedvomno te spremembe pospešile ter za številne spremenile percepcijo seksualne izkušnje.

Kaj bi svetovali nekomu, ki uporablja aplikacije za spoznavanje ljudi?

Ljudje smo odnosna bitja, zato so odnosi za nas ključni, ker nas navdajajo z občutkom pripadnosti. Potreba po ljubezni, pozornosti, toplini, dotiku ter spolnosti so naše najbolj osnovne človeške potrebe, ki jih želimo zadovoljiti. Kljub temu pa se moramo imeti dovolj radi, da ne privolimo v odnos za vsako ceno.