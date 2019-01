Pet nenavadnih "stranskih učinkov" orgazma

Čeprav je bilo o spolnosti in doseganju vrhunca napisanega že veliko, so se strokovnjaki znova lotili pojasnjevanja še nekaj nenavadnih pojavov, ki se nekaterim pripetijo takoj po doseženem orgazmu.

Kihanje, naval žalosti, evforija … To je le nekaj nenavadnih pojavov, ki jih nekateri doživljajo tik za tem, ko v postelji doživijo vrhunec. Strokovnjaki za spolnost so se lotili iskanja vzrokov za te nenavadne 'stranske učinke' orgazma, in čeprav zagotovo potrjenih znanstvenih povezav oziroma dokazov še niso našli, so za nekatere od njih za spletni portal Huffington Post skušali najti logična pojasnila.

1. Glavobol

Strokovnjaki neprofitne znanstvene organizacije Mayo Clinic so povedali, da so glavobolom po spolni aktivnosti bolj podvrženi moški in osebe, ki se že tako spopadajo z migrenami. Vzrok za to, da začne določene posameznike boleti glava že med samim spolnim odnosom ali pa tik po doživetem orgazmu, bi lahko bil nenaden naval adrenalina, ki zajame tako telo kot možgane, pojasnjujejo. Poleg tega se med seksom poveča pretok krvi po žilah, posledično tudi pritisk v glavi.

Ti tako imenovani 'poorgazmični glavoboli' običajno trajajo le nekaj minut po spolnem odnosu, nato začne napetost oziroma bolečina popuščati. Čeprav lahko pri nekaterih glavobol traja tudi več ur ali izjemoma celo več dni, poroča HuffPost. Poročajo tudi, da tovrstni glavoboli niso nujno razlog za preplah, a če vas pestijo zelo pogosto ali se težave pojavljajo tudi sicer, zunaj spalnice, je vsekakor prav, da za nasvet povprašate zdravnika.

Postkoitalna disforija je stanje, ko po spolnem odnosu oseba občuti žalost, morda celo tesnobo in osamljenost. Foto: Getty Images

Ne le v filmih, tudi v resničnem življenju se je gotovo že številnim zgodilo, da so jih po sicer zadovoljivem spolnem odnosu preplavila močna čustva, za katera bi sicer težko rekli, ali so bila čustva žalosti, ganjenosti ali sreče. Morda so na plan privrele celo solze. "Običajno se to dogaja tistim, ki so v resni, ljubeči zvezi in gre pravzaprav za čustva sreče. A če sumite, da je za čustvenostjo oziroma solzami v ozadju kaj drugega, da v resnici niste tako srečni in zadovoljni v razmerju, kot mislite, da ste, ne bo narobe, če se o tem pogovorite s terapevtom," je povedala spolna terapevtka Vanessa Marin. Sploh če solze po seksu spremljajo tudi občutki sramu, krivde ali globoke žalosti.

Strokovno se sicer stanje, ko se osebe skoraj po vsakem spolnem odnosu, v katerega so seveda sami privolili in načeloma v njem tudi uživali, poloti občutek otožnosti, morda celo tesnobe in sramu, imenuje postkoitalna disforija.

3. Popolna evforija

Ravno nasprotno pa so številni po doživetem orgazmu povsem sproščeni, zadovoljni in morda celo pretirano evforični. Enako kot po dobro opravljeni telovadbi. Tako kot med vsako telesno aktivnostjo se namreč tudi med seksom sproščajo hormoni sreče. Pri stiku kože s kožo, torej pri ljubkovanju in spolnosti, še posebej oksitocin.

Če k temu dodamo še endorfine, ki se pospešeno izločajo med telesno aktivnostjo, kar spolnost tudi je, potem lahko pri posamezniku hitro pride do občutka pretirane vzhičenosti. "Pri določenih ljudeh gre za res zelo zelo intenziven občutek evforije. Njihovo razpoloženje je občutno boljše, počutijo se bolj pozitivno in njihova samozavest močno zraste," je pojasnila Marinova.

Zaradi navala hormonov sreče se lahko po vrhuncu pojavi občutek izrazite evforije. Foto: Getty Images

4. Kihanje

Gotovo se že brali o tem, da pri nekaterih orgazem sproži kihanje. Zakaj točno naj bi sprostitvi seksualne napetosti sledilo kihanje, niti strokovnjaki ne vedo, a HuffPost poroča, da bi lahko šlo za povezave v avtonomnem živčnem sistemu – kihanje in orgazem, ki sta si po občutku sproščenosti in olajšaju, ki ju povzročita, pravzaprav precej podobna, naj bi sprožali enaki dražljaji oziroma impulzi. Povedano preprosteje: 'kihalni' in 'orgazmični' živci so si zelo podobno ali celo enaki.

5. Tresoče noge

Občutek tresočih nog je nekaj, kaj je povezano s popolno sprostitvijo telesa, potem ko ste dosegli vrhunec. Med spolnim odnosom se namreč v telesu vse do trenutka, ko doživimo sprostitev, torej orgazem, nabira veliko napetosti. In to ne le v mišicah okoli spolovil, temveč tudi drugje po telesu. Tako lahko po doživetem vrhuncu poleg občutka 'mehkosti' v udih kdaj pa kdaj pride tudi do tega, da se nam noge rahlo tresejo. Sploh če ste izvajali kakšen položaj, ki ga niste vajeni in so med spolnim odnosom 'trpele' mišice nog.