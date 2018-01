Zasvojenosti s seksom je vse več tudi v Sloveniji #video

Zasvojenost s spolnostjo je vse večja težava modernega časa, njene značilnosti pa so podobne odvisnosti od mamil, alkohola in iger na srečo.

Raziskave kažejo, da za zasvojenostjo s spolnostjo trpi približno 10 odstotkov vseh moških in približno trije odstotki vseh žensk. Za boljšo predstavo: to bi za ameriške razmere pomenilo več kot 15 milijonov ljudi, v Sloveniji pa bi se približali številu 125 tisoč, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Bolezen so v Hollywoodu priznali številni zvezdniki. Prvi Michael Douglas leta 1993, potem David Duchovny, pa Tiger Woods, čigar zgodba je v medijih dolgo odmevala.

Zasvojenost kot izgovor za nezvestobo

Zasvojenost s seksom ni samo še en izum hollywoodskih igralcev, ki izraz uporabljajo kot izgovor za svojo nezvestobo. Gre za kronično bolezen možganov, za katero trpi od tri do šest odstotkov populacije.

A nekaj je zasvojenost, drugo pa neodgovorno vedenje. Prehod spolne sle v bolezen se zgodi na točki, ko je potreba po spolnem odnosu ali masturbaciji tako močna, da moti zasebno in poklicno življenje. "Vse oblike spolnega izražanja lahko prerastejo v zasvojeno vedenje takrat, ko zasvojenost začne iz njihovega življenja izrivati druga področja," je pojasnil socialni delavec in psihoterapevt Peter Topič z Inštituta za zasvojenost in travme. S spolno zasvojenostjo se je boril tudi sam, zdaj pa že 15 let pomaga ljudem z enakimi težavami.

"Zasvojenci mogoče v začetni fazi, ko se zasvojenost s seksualnostjo razvija, še deloma uživajo, pozneje pa je to samo sredstvo za blaženje bolečine in stiske," je ponazoril Topič. Njihovo vedenje postane neobvladljivo, nadaljujejo pa ga kljub negativnim posledicam. Seksu se ne morejo odreči, tudi če jim do njega sploh ni ali jim je celo zoprn.

Zasvojenost lahko vodi v bolezni

Zasvojenec v službi na primer ne more nehati gledati pornografskih vsebin, neprestano kliče vročo linijo ali pa ga na poti v službo zmoti vsak plakat, ki namiguje na spolnost. Zasvojenost lahko vodi v bolezni, nasilje, izgubo službe, denarne težave in razbite družine.

Več kot 70 odstotkov zasvojenih s spolnostjo razmišlja o samomoru, 17 odstotkov ga je že tudi poskušalo narediti. Topič je še dejal, da je zasvojenosti s seksom vse več tudi pri nas. Vedno več je predvsem mladih, ki se ne morejo odtrgati od pornografije.