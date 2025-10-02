V starosti 68 let je po dolgi bolezni in bitki s pljučnim rakom umrl legendarni igralec v seriji Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses) Patrick Murray.

Igralec Patrick Murray se je vrsto let boril z rakom na pljučih in se ozdravil, že leto kasneje, leta 2023, pa se je bolezen razširila na njegove noge in medenico.

Zvezdnik je bil najbolj znan po vlogi Mickeyja Pearcea, ki je v klasični humoristični seriji na BBC zaigral ob Davidu Jasonu (Delu Boyu) in Nicholasu Lyndhurstu, ki je zaigral v vlogi Rodneyja Trotterja.

"Z globoko žalostjo smo izvedeli za smrt Patricka Murrayja, ki je v seriji Samo bedaki in konji igral Mickeyja Pearcea. Patrickova nepozabna upodobitev Mickeyja – fanta v trilbyju, ki je vedno v akciji in pogosto spravlja Rodneyja v težave – je nasmejala milijone ljudi in ga naredila za dragocenega člana serije. Daleč od zaslona je bil Patrick topel, prijazen in iskren. V tem zelo žalostnem trenutku smo z njegovimi najdražjimi," so na Facebooku Patricku v spomin napisali ustvarjalci serije.

Murray je od leta 1983 do 2003 nastopil v 20 epizodah serije Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses). Po koncu serije leta 2003 je igral v filmih, kot sta The Firm in Curse of the Pink Panther.

Igralec se je dolga leta boril z alkoholizmom, kasneje pa si je od odvisnosti opomogel. Upokojil se je in umaknil z estradne scene ter začel delati kot taksist v Kentu. Deset let je živel na Tajskem, kjer se je leta 2016 poročil s svojo partnerko Anong in imel hčerko Josie.

Leta 2018 se je zaradi težav z vizumom za svojo družino vrnil v Združeno Kraljestvo. Z leti je delal tudi kot voznik luksuznih avtomobilov, leta 2019 pa se je z manjšo vlogo v seriji Conditions, v kateri je upodobil Franka Bridgea, vrnil k igranju.

Zdravstveno stanje igralca se je poslabšalo in leta 2022 so mu diagnosticirali pljučnega raka, kasneje pa še raka na jetrih. Pet mesecev po prvi diagnozi, operaciji in uspešnem zdravljenju je Murray sporočil, da je ozdravljen. Že leto kasneje (leta 2023) pa je igralec odkril, da se je bolezen vrnila in razširila.