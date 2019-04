Mariborčanka za krmilom velikana #video

Trditev, da ji je poklic voznice avtobusa položen v zibelko, nikakor ni iz trte zvita. Že Patricijin oče je bil namreč voznik. Vozil je sicer tovornjak, in ne avtobusa, a hčerino navduševanje nad upravljanjem prometnih velikanov ji je ostalo v krvi.

Foto: Ana Kovač

Čeprav si je od nekdaj želela voziti tovornjak ali avtobus, je v "šoferske" vode zaplavala bolj kot ne po naključju. Ko je po končani srednji upravno administrativni šoli in opravljeni obvezni praksi pristala na Zavodu za zaposlovanje, so ji ponudili možnost prekvalifikacije za poklicno voznico, usposabljanje in možnost pridobitve izpita kategorije C, ki bi ji omogočil vožnjo tovornega vozila.

Pozneje, ko je našla delodajalca, ji je ta ponudil še financiranje izpita kategorije D, in ji tako odprl pot v svet avtobusnih prevozov in postavil temelje za poklicno pot, ki traja še danes.

Nekaj let je sedela za krmilom mestnega avtobusa pri mariborskem Marpromu, danes pa je voznica avtobusa, ki se pretežno ukvarja z nadomestnim prevozom potniškega prometa Slovenskih železnic.

Foto: Ana Kovač

Gospa, ki je v prostem času velika ljubiteljica Nogometnega kluba Maribor in to izkazuje tudi z vijolično zapestnico na desni roki (in napisom Mi smo Maribor) pravi, da je delo voznice avtobusa pestro in zanimivo, da se ves čas veliko dogaja, da spoznaš veliko ljudi, seveda pa moraš biti vedno kot sokol na preži nad dogajanjem na cestišču, ki je vedno znova nepredvidljivo.

Trdi, da slabih izkušenj, ker je ženska voznica, nima, prej doživlja presenečenje potnikov kot pa slabo voljo ali zgražanje. Se je pa tudi že zgodilo, da se neki gospod ni želel peljati z avtobusom, samo zato, ker je za njegovim krmilom sedela ženska.

Monika Ferk je predsednica društva Jeklene magnolije, ki združuje voznice avtobusov in tovornjakov nad 7,5 tone. Foto: osebni arhiv

Patricija je tudi članica društva Jeklene magnolije, ki združuje voznice avtobusov in tovornjakov s skupno nosilno maso 7,5 tone naprej iz vse Slovenije.

Njihova predsednica je Monika Ferk, voznica tovornjaka. "V Sloveniji je več kot 200 voznic avtobusov in težkih tovornjakov in številka bo še naraščala," je prepričana voznica iz Šentilja.

"Največ voznic najdemo na avtobusih, saj je delo tam fizično manj zahtevno in bolj čisto, a po drugi strani zelo odgovorno. V kamionu pa je več fizičnega dela in daljših odsotnosti, še posebej, če voziš pretežno v tujino," je izpostavila Ferkova, ki se s prevozništvom ukvarja že 17 let.

Opaža, da so voznice po eni strani še vedno deležne začudenih pogledov, po drugi strani pa jim je prav zaradi spola na neki način lažje.

Ferkova s kolegicami voznicami na tekmovanju v vleki kamiona na Truck Showu v Mariboru. Foto: osebni arhiv

"Ljudje se počasi navajajo na to, da smo za volanom težjih kamionov in avtobusov tudi ženske, a občasno še vedno naletimo na začudene poglede. Vsaka od nas se je že soočila z opazkami na račun našega spola, po drugi strani pa nas prav zaradi tega bolj pozitivno sprejmejo. Mislim, da je pozitivna plat ženskih voznic ta, da smo bolj natančne, previdne in iznajdljive, negativna pa je lahko le ta, da smo fizično šibkejše. Sicer pa so nas ženskih voznic povsod veseli, lahko bi rekla, da nas sprejmejo z navdušenjem."

