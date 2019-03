Avtokleparka, ki se je že kot otrok bolj navduševala nad orodjem kot igračami #video

"Moj oče je doma imel delavnico in že od otroštva sem ga opazovala pri delu in mu pozneje tudi pomagala. Namesto igračk sem se igrala z orodjem," se svojih otroških dni spominja avtokleparka Srečka Koletnik, ki je največ izkušenj pridobila v očetovi delavnici, kalila pa se je tudi v Tovarni avtomobilov Maribor (TAM), kjer je delala na liniji karoserij.

"Oče nikoli ni izjavil, da gre za težko delo. Naravnost oboževal ga je in to prenesel name. Delo v avtokleparstvu ni nikoli monotono, ravno nasprotno, raznoliko je in polno izzivov. Včasih je težko najti pravo rešitev. Če je avto zelo poškodovan, je rešitev več, in takrat si je treba vzeti čas za razmislek, zadihati in preštudirati, kakšni bodo tvoji naslednji koraki. Če vidiš, da ne gre, je včasih z delom bolje prekiniti in ga nadaljevati naslednji dan."

Foto: Ana Kovač

Od nekdaj v moški sredini

17-letna Srečka se je izobraževala na srednji kovinarski, strojni in metalurški šoli v Mariboru. Spomni se, da je v prvem letniku, ko je bilo združenih več smeri, še imela eno sošolko, potem pa tudi te ni bilo več.

Prve izkušnje v avtokleparstvu je nabirala v družinski delavnici, nato je nekaj let delala v Tovarni avtomobilov Maribor (TAM), zadnjih devet let pa je zaposlena v mariborskem regijskem centru Autocommercea. Foto: Ana Kovač

"Obkrožali so me sami fantje. Takoj so me vzeli za svojo, nikoli me niso čudno gledali zato, ker sem bila dekle. Tudi tukaj v službi so sami fantje in se zelo dobro razumemo," je pohvalila svoj kolektiv v mariborskem regijskem centru Autocommercea, kjer smo jo obiskali in kjer je njeno delovno mesto zadnjih devet let. Poleg avtokleparskega dela se ukvarja tudi s hitrimi cenitvami škode in izračuni za zavarovalnice.

Specializirala se je na mercedese

Popraviti zna vse. Tako kot je to znal njen oče. "Zdaj sem se sicer specializirala posebej za mercedese, sicer pa popravljam vse. Mogoče traja dlje časa … a gre," pravi in dodaja: "Z očetom sva zelo rada popravljala tudi 'oldtimerje'. Doma imamo še vedno mercedez letnik 1973, model 114, za zdaj počiva v garaži," se zasmeji mama dveh hčera, od katerih se je ena odločila za srednjo elektro šolo, druga pa se je posvetila ekonomiji.

Kot ženska se je morala bolj dokazovati

Srečka ne skriva, da je kot ženska v svetu avtokleparstva že imela nekaj neprijetnih izkušenj. "Vsake toliko se najde kdo, ki se mu zdi čudno, da ženska opravlja tako delo. Na začetku mi niso zaupali, ko pa so videli izdelek, so bili zadovoljni."

"Vsake toliko se najde kdo, ki se mu zdi čudno, da ženska opravlja tako delo." Foto: Ana Kovač

Takšne situacije so bile še posebej pogoste v očetovi delavnici, dodaja. Dogajalo se je, da so stranke spraševali, kdo se bo ukvarjal z njihovim avtom in ko jim je odgovorila, da bo to storila ona, se s tem niso strinjali. "Nazadnje sem pristala na to, da bo delo opravil oče, v resnici pa sem ga jaz in je bilo kljub temu v redu. Bili so presenečeni. No, ko so se me navadili, ni bilo več težav. Je pa res, da sem se morala kar zelo dokazovati."

"Pri delu avtokleparja je pomembno predvsem to, da si natančen in iznajdljiv, sicer pa je delo zelo raznoliko in polno izzivov." Seveda pa ni vse samo rožnato. Pri delu trpita predvsem sluh in vid. Foto: Ana Kovač

Tako kot vse, se spreminja tudi njen poklic. "Učimo se iz dneva v dan, pri tem so nam v veliko pomoč računalniki. Če česa ne vemo, vpišemo številko sašije in nam pomaga program," pojasni.

Pravi, da je pri delu avtokleparja, kjer ni vse samo rožnato, saj trpi telo, predvsem sluh in vid, najbolj pomembno to, da si natančen in iznajdljiv, predvsem pa, da delo z veseljem opravljaš.

