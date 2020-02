Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani redno komentira oprave znanih Slovencev na pomembnih položajih in tako sta se pod njenim strogim očesom znašla tudi Janez Janša in Borut Pahor.

Lea Pisani se z modo ter ozaveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že več kot dvajset let. Svoje znanje predaja tudi številnim znanim Slovencem - med drugim oblači Izo Login - ter jim svetuje o tem, kakšen slog oblačenja je najprimernejši za njihovo funkcijo.

Veliko ima povedati predvsem o oblačenju naših politikov, natančneje političark, ki bi se po njenem mnenju pri upoštevanju protokola lahko zgledovale po svojih kolegih.

Na primer po Janezu Janši in Borutu Pahorju, ki ju je Pisanijeva javno pohvalila: "Ampak oblečena sta pa brezhibno. Temna obleka, spodnji gumb odpet, sodoben kroj, srajca gleda izpod rokava suknjiča, diskretna kravata ustrezne širine. Skoraj bi lahko rekla, da sta lepa," je zapisala na svojem javnem profilu na Facebooku, kjer redno komentira primernost oprav javnih oseb.

A njenemu radarju ne uidejo niti tuji politiki - v začetku februarja je zaradi obleke, ki je razkrivala golo ramo, kritizirala (neprimerno) opravo britanske poslanke Tracy Brabin.

Zakaj je pomemben določen, uniformiran slog oblačenja?

O opravi politikov se je strokovnjakinja razgovorila tudi pred kratkim na enem od slovenskih radiev. Z voditeljem se je strinjala, da so politiki oblečeni nezanimivo in morda dolgočasno, a iz preprostega razloga: "Ker so izpostavljeni javnosti, ljudje jih opazujemo, fotografiramo, morda celo občudujemo."

"Takšna vloga je zahtevna," razlaga, saj bi bilo veliko slabše, če bi izpostavljali svoj slog oblačenja in uporabljali kombinacije sproščenih oblačil. "S tem bi se morali veliko ukvarjati in preveč bi bilo možnosti, da izberejo narobe. Njihova podoba bi zelo veliko govorila o njihovih osebnostnih lastnostih, lahko tudi negativnih."

Prav zato je tako imenovana poslovna uniforma, kot ji reče, zelo uporabna in najboljša izbira.

Oblečeni so podobno, zato komunikacija hitreje steče, oblečeni so anonimno, diskretno, tako jih ljudje poslušajo, ne gledajo.

"Uniforma je obleka vloge, zato mora biti ugledna, kakovostna, ustrezne velikosti in premišljeno izbrana.

Lea Pisani Foto: Taja Košir Popovič

In kakšna so tista splošna pravila, ki bi se jih morali držati politiki in političarke?

"Oblačila morajo biti enobarvna, zadrge skrite, materiali gladki in nezmečkljivi, hlače ustrezne dolžine, prav tako rokavi suknjiča."

"Pri moških suknjičih je spodnji gumb odpet, ženski suknjič je zapet."

"Ženski čevlji so zaprti, moški imajo vezalke in tanek podplat."

"Moške nogavice pokrivajo noge v vseh primerih." Enako velja za ženske, ki morajo vedno nositi hlačne nogavice, poudarja Pisanijeva in dodaja: "Če se lahko moški potrudijo s kravatami, se lahko tudi ženske z nogavicami."

Prav pri vseh pa je cilj eden in enak. "Profesionalna, ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna podoba," poudarja.

Pred fotografiranjem nove slovenske vlade: to bo zgodovinski trenutek

Svetovalka za videz zato vse politike in političarke že zdaj poziva, naj resno razmislijo o prihajajočem dnevu fotografiranja nove slovenske vlade:

Zavedajte se, da je to zgodovinska fotografija in zgodovinski dogodek. Zato, prosim, obiščite frizerja, naročite vizažistko, kupite novo obleko in nove čevlje in predvsem ne komplicirajte z obleko, morda pa zanjo vseeno namenite evro ali dva več kot običajno.

Ob tem šaljivo dodaja, da ji tako "ne bo treba uporabljati fotografij preteklih vlad iz Wikipedije za razlago, kako se ne oblečemo". "Ministri so skoraj vedno oblečeni brezhibno, morda bi jih ministrice lahko vprašale za nasvet. Mislim, da bi večina dala dobre nasvete. Ni kaj, moški so nam lahko za zgled."

O tem smo z njo že govorili. Povedala je, da so "moški bolj pridni, pravilno nakupujejo, kupijo tisto, kar potrebujejo, zelo dobro poznajo svoje barve, poznajo svoje naravne danosti. Bolj kot ženske."

