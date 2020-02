Zaradi gole rame britansko poslanko označili za cipo

Opravo britanske poslanke Tracy Brabin so označili za najmanj neprimerno, nekateri pa celo za vlačugarsko, potem ko ji je med govorom v spodnjem domu britanskega parlamenta obleka zdrsnila z rame.

Fotografija je hitro zaokrožila po spletu in uporabniki družbenih omrežij niso skoparili z negativnimi komentarji, na kar se je kmalu odzvala tudi Brabinova sama.

Odzive je primerjala s priljubljeno serijo Deklina zgodba, ki se dogaja v distopični ameriški družbi, v kateri ženske nimajo praktično nobenih pravic in služijo le za razmnoževanje.

"Reakcija je bila pretirana, prenapihnjena, češ da sem cipa, vlačuga. In vse to samo zaradi ramena. Kot v Deklini zgodbi ali pa viktorijanski Angliji, kjer nisi smel kazati gležnjev," je potarnala za britanski The Times.

Branila se je tudi na Twitterju, kjer je zapisala: "Žal nimam časa, da bi odgovarjala vsakemu posebej, a lahko potrdim, da nisem: zmačkana, vlačuga, pijanka ali v pripravljenosti, da bi dojila. Kdo bi si mislil, da bodo ljudje postali tako čustveni zaradi ramena."

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF