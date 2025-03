Hrvaški sabor je danes potrdil odvzem imunitete poslanki opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Imuniteto so ji odvzeli, potem ko jo je državno tožilstvo osumilo novih dveh kaznivih dejanj. To je že drugi kazenski postopek proti poslanki od februarja.

Tožilstvo je proti Antolić Vupora sprožilo nov kazenski postopek zaradi suma, da je storila kaznivi dejanji subvencijske goljufije in kršitve obveznosti vodenja poslovnih knjig, je danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal predsednik MIP Robert Jankovics.

Antolić Vuporo po njegovih navedbah sumijo, da je med novembrom 2015 in oktobrom 2016 kot začasna direktorica doma za starejše Sveta Ana v Babincu vložila zahtevo za namenski podjetniški kredit v višini 750 tisoč kun (99 tisoč evrov) s subvencionirano letno obrestno mero 2,5 odstotka. V zahtevi je navedla, da bo sredstva uporabila za širitev in ureditev poslovnega prostora doma, ko so ji kredit odobrili, pa ga je porabila za osebne potrebe.

Dom je tako neutemeljeno pridobil kreditna sredstva v višini 99 tisoč evrov in dodatnih 13.298 evrov državne subvencije, kar pomeni skupno škodo v višini 112.298 evrov. Tožilstvo Antolić Vupora sumi tudi, da med letoma 2015 in 2018 ni vodila poslovnih knjig doma, kar je otežilo preglednost poslovanja doma.

V okviru uradnega obiska na Hrvaškem se je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič srečala s Slovenci, živečimi na Hrvaškem. Na fotografiji s predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in poslanko v hrvaškem saboru Barbaro Antolić Vupora. Foto: STA

Brez imunitete že drugič

Jankovics je danes še navedel, da je državno tožilstvo zahtevalo odvzem imunitete zaradi preiskave in zbiranja dokazov. Nato bo odločilo, ali bodo vložili obtožnico ali ustavili postopek proti poslanki.

To je že drugič letos, da so Antolić Vupora odvzeli imuniteto. Prvič se je to zgodilo sredi februarja na zahtevo državnega tožilstva zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil pri obnovi lastne hiše v Varaždinu, preiskovalni sodnik v Zagrebu pa je zaradi nevarnosti vplivanja na priče zanjo odredil pripor. Vsako novo kaznivo dejanje zahteva ločen postopek pred MIP.

Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra lani. Poslanka levosredinske SDP je drugi zaporedni mandat.