Strokovnjakinja za oblačenje: Moški so ženskam lahko za zgled #video

Lea Pisani se z modo in ozaveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že 20 let. Foto: Taja Košir Popovič

Slovenke, ne Slovenci, imajo v svoji garderobi kar 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo, je ugotovitev Lee Pisani, o kateri smo že pisali. "Na leto je to zagotovo za en lep poletni dopust - 800 evrov slabih nakupov, ki onesnažujejo našo Zemljo," opozarja.

In da se to ne bi več dogajalo, priporoča, da si ženske za zgled postavijo kar moške, ki so pri nakupovanju veliko boljši.

Moški so bolj pridni, pravilno nakupujejo, kupijo tisto, kar potrebujejo, zelo dobro poznajo svoje barve, soočeni so s svojimi naravnimi danostmi. Bolj kot ženske.

To se ji zdi zanimivo tudi zato, ker naj bi bila obleka v domeni ženske, ampak "so nam moški lahko pravzaprav za zgled", tako zaradi načina nakupovanja kot tudi dejstva, da nakupujejo kakovostna oblačila, dodaja.

Danes kupimo 60 odstotkov več oblačil kot pred desetimi leti

Pisanijeva zato poziva k spremembi nakupovalnih navad, pri čemer naj si ženske postavijo pomembni vprašanji: "Koliko oblačil v omari ne nosimo?" ter "Koliko denarja na leto porabimo za neuspešna nakupovanja?"

Danes namreč oblačilo v povprečju oblečemo šestkrat, kar je absolutno premalo in veliko manj kot pred desetimi leti, še ugotavlja strokovnjakinja. "V razvitem svetu kupimo 60 odstotkov več oblačil kot pred desetimi leti. Ste kdaj izračunali, koliko vas stane kos na nošenje?"

Pri tem razlaga, da se racionalni in najbolj pametni nakupi zgodijo v začetku sezone, in ne med razprodajami, čeprav so oblačila takrat dražja. "Ampak takrat kupimo dobro in takrat kupimo oblačila, ki nas razveselijo, jih imamo radi in so del našega sloga."

Na ta način bomo oblačilo nosili pogosto in večkrat, kot je evropsko povprečje, še dodaja, saj "povprečen Evropejec oblačila danes nosi manj kot šestkrat."

