Severina kopirala britansko princeso: katera je bolj prepričala? #foto

Na tokratnem Severininem obisku sodišča v Zagrebu je bolj kot obravnava, v kateri pevki sodijo za dve kaznivi dejanji vsiljivega vedenja do ravnateljice in nekdanje direktorice, izstopal njen izbor obleke. Hrvaška pevka si je namreč nadela zelo podobno obleko, kot jo je lani nosila britanska princesa Kate.

Hrvaška pevka Severina je v začetku tedna spet obiskala občinsko kazensko sodišče v Zagrebu, kjer so na drugem naroku obravnavali pevkini dve kaznivi dejanji vsiljivega vedenja do ravnateljice Osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok in mladine mesta Zagreb Gordane Buljan Flander.

Severina je bila oblečena v modno klasiko, elegantno kombinacijo bele in črne. Oblekla si je bel suknjič s črnimi detajli in manšetnimi gumbi ter plisirano belo krilo. Kot poroča tportal, je Severina nosila obleko s podpisom svetovno znane znamke Self-Portrait, za katero stoji oblikovalec Han Chong.

Severina se je za na sodišče oblekla zelo podobno kot lani britanska princesa Kate. Foto: Facebook/Severina

Lani je na odprtju prenovljene galerije National Portrait Gallery v Londonu, katere pokroviteljica je, enako obleko nosila britanska princesa Kate Middleton v kombinaciji s petami iz brušenega usnja.

Za razliko od britanske princese je Severina izbrala čevlje znamke Dior, ki so iz kolekcije jesen/zima 2023/2024. Isti model čevljev je nosila tudi na zadnji obravnavi. Tokrat se je hrvaška pevka odločila še za klasično črno Chanelovo torbico in si nadela očala.

Britanska princesa Kate, ki je v sredini januarja prestala operacijo, dobro okreva. Princesa pri svojih javnih nastopih izbira uglajene obleke. Foto: Guliverimage

