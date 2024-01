Kontroverzni stric Kate Middleton gre v resničnostni šov

Gary Goldsmith, razvpiti stric princese Catherine, žene britanskega prestolonaslednika Williama, bo po poročanju britanskih tabloidov sodeloval v resničnostnem šovu Celebrity Big Brother, zvezdniški različici priljubljenega formata, v kateri so pod 24-urnim nadzorom kamer sami znani obrazi.

58-letni Goldsmith je brat Carole Middleton, Katine mame, in je kraljevi družini v preteklosti že belil lase z nepremišljenimi izjavami in škandali. Po pisanju britanskih tabloidov je producentom Big Brotherja zagotovil, da se pred kamerami ne bo zadrževal ter da bo spregovoril "o vsem in o vseh". V zadnjem času sicer v medijih rad odkrito kritizira princa Harryja in njegovo ženo Meghan Markle.

Goldsmith s hčerko Tallulah na poroki Pippe Middleton Foto: Guliverimage

Bil je uspešen podjetnik, čigar premoženje so ocenjevali na več kot 30 milijonov evrov, nato pa se je leta 2009 znašel v središču škandala, ko so ga na skrivaj posneli, kako s prostitutko v svoji luksuzni vili na Ibizi snifa kokain. Osem let pozneje je bil obtožen nasilja nad svojo četrto ženo, kar je na sodišču tudi priznal in jo odnesel le z denarno kaznijo, leta 2018 pa so ga fotografi ujeli, ko je pod vplivom alkohola uriniral na ulici.

"Ljudje mislijo, da sem problematičen, ampak res nisem," je izjavil pred časom. Čeprav s svojimi izjavami in dejanji razburja, pa je z družino Middleton še naprej v dobrih odnosih. Nenazadnje so ga povabili tako na poroko Kate in princa Williama kot na poroko Katine mlajše sestre Pippe.

