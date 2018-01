Rdeča obleka, ki so jo vsi opazili #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Getty Images

Na nedeljski podelitvi zlatih globusov ni bilo mogoče spregledati prevladujoče črnine na rdeči preprogi. Prav zato je še toliko bolj v oči bodla obleka sicer manj znane igralke Blance Blanco.

36-letnica, ki se je pojavila v filmih, kot so Bermudske lovke, Božič na Beverly Hillsu in Vroča dekleta na plaži, je do zdaj največ slave požela na lanski podelitvi oskarjev, ko ji je iz visoko izrezane obleke pokukalo mednožje.

Z izbiro obleke je bila v središču pozornosti tudi na rdeči preprogi letošnje podelitve zlatih globusov, saj je namesto sicer neuradno zapovedane črnine izbrala rdečo obleko, ki je prav tako več razkrivala kot odkrivala.

Foto: Getty Images

"Obožujem rdečo," je svojo izbiro pojasnila za spletni portal Refinery29. "To še ne pomeni, da ne podpiram gibanja #KonecJe. Pozdravljam in podpiram pogumne igralke, ki s svojimi dejanji in modno izbiro prekinjajo krog zlorab," je izjavila.

Spletni uporabniki so se glede njene obleke razdelili na dva pola. Medtem ko eni zagovarjajo oziroma čestitajo igralki, da je ostala zvesta svojemu slogu in se ni uklonila večini, drugi menijo, da je želela le pritegniti pozornost in da s tem nasprotuje vsemu, za kar se bori gibanje Konec je.

V barvah še dve gostji

Blanca Blanco pa ni bila edina, ki se na Zlatih globusih ni oblekla v črnino. V barve sta se odeli tudi nemška igralka Barbara Meier in Meher Tatna, predsednica združenja tujih novinarjev v Hollywoodu, a s svojima oblekama nista poželi toliko pozornosti.

Barbara Meier in Meher Tatna Foto: Getty Images

"Z mamo sva obleko izbrali že pred nekaj meseci," je svojo izbiro pojasnila Tatna, v Mumbaju rojena novinarka. "Gre za stvar kulture, ko pri nas praznuješ, ne nosiš črne. Moja mama bi bila zgrožena, če bi bila v črnem," je povedala in dodala, da vsekakor podpira gibanje Konec je.