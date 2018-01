Začela se je sezona podelitev: to so dobitniki zlatih globusov

Podelitev je vodil komik Seth Meyers. Foto: Getty Images

Zlati globusi, nagrade za najboljše filmske in televizijske dosežke, ki jih podeljuje Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu, veljajo za precej zanesljivega pokazatelja tega, kdo si lahko obeta zmago na marčevski podelitvi oskarjev.

Najresnejši kandidat za oskarja je ...

Če bo tudi letos tako, bi se najprestižnejše nagrade lahko veselil film Trije plakati nad mestom, ki je osvojil zlati globus za najboljšo filmsko dramo, režiser Guillermo del Toro je zanj dobil tudi nagrado za najboljšo dramsko režijo, Frances McDormand je za vlogo v njem dobila zlati globus za najboljšo igralko v filmski drami, Sam Rockwell nagrado za stranskega igralca, isti film pa je odnesel tudi zlati globus za najboljši scenarij.

Med filmi so največ nagrad odnesli Trije plakati nad mestom. Foto: Getty Images

V kategoriji komedije je medtem slavil film Lady Bird. Za vlogo v tem filmu je nagrado za glavno igralko dobila tudi Saorsie Ronan.

Med serijami prevladale Majhne laži

Med televizijskimi vsebinami je največ nagrad odnesla serija Majhne laži. Osvojila je zlati globus za najboljšo omejeno serijo ali TV-film, Nicole Kidman je z vlogo v njej osvojila nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo v omejeni seriji (nominirana je bila tudi njena soigralka Reese Witherspoon), Alexander Skarsgard je dobil nagrado za najboljšo stransko moško vlogo v omejeni seriji, Laura Dern pa za najboljšo stransko žensko vlogo v tem formatu.

Glavni, ženski del zasedbe Majhnih laži Foto: Getty Images

Po dva zlata globusa sta dobili seriji Deklina zgodba, ki je slavila med dramskimi TV-serijami, Elisabeth Moss pa je z vlogo v tej seriji osvojila zlati globus za najboljšo glavno igralko v dramski TV-seriji, ter Marvelous Mrs. Maisel kot najboljša komična serija, Rachel Broshanan pa je odnesla nagrado za najboljšo glavno igralko v komični TV-seriji.

Nagrado Cecila B. DeMilla za posebne dosežke je letos dobila TV-voditeljica in medijska velikanka Oprah Winfrey, prva temnopolta ženska, ki so jo kdaj počastili s to nagrado.

Oprah Winfrey, dobitnica letošnje častne nagrade za posebne dosežke Foto: Getty Images

Odločen "Konec je" spolnemu nadlegovanju in zlorabam

Letošnji zlati globusi so zadnjih nekaj tednov precej burili duhove. Priprave na podelitev so namreč potekale v času, ko se v Hollywood ukvarjajo ne le s poplavo obtožb o spolnem nadlegovanju, temveč tudi z glasnimi pozivi, naj si filmska industrija neha zatiskati oči pred tovrstnim početjem, in ne nazadnje z gibanjem Time's Up oziroma Konec je.

To je nastalo na pobudo vrste znanih žensk iz sveta šovbiznisa, ki izražajo podporo žrtvam spolnega nadlegovanja in zlorab ter se zavzemajo za enakopravnost spolov na vseh področjih, vse udeležence podelitve zlatih globusov, tako ženske kot moške, pa je pozvalo, naj svojo podporo izrazijo tako, da se po rdeči preprogi sprehodijo v črnih oblačilih.