"Oprah za predsednico ZDA leta 2020!" #video

Obiskovalci in gledalci letošnje podelitve zlatih globusov so si enotni: nihče ne bo pozabil govora, ki ga je ob sprejetju nagrade za življenjsko delo imela Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey je na 75. podelitvi zlatih globusov prejela nagrado Cecila B. DeMilla, ki jo podeljujejo za "izredne dosežke v svetu zabave" oziroma za življenjsko delo, če nekoliko poenostavimo. Mediijska kraljica je s tem postala prva temnopolta prejemnica te nagrade, kar je omenila na začetku govora, do konca katerega se le redkim v dvorani niso orosile oči.

"Leta 1964 sem kot majhna deklica sedela na linolejastih tleh v hiši moje mame v Milawaukeeju in gledala Anne Bancroft, kako je na 36. podelitvi nagrad Akademije podelila oskarja za najboljšega igralca. Odprla je ovojnico in izgovorila pet besed, ki so se dobesedno zapisale v zgodovino: 'Zmagovalec je Sidney Poitier.' Na oder je prišel najbolj eleganten moški, kar sem jih kdaj videla. Spomnim se, da je nosil belega metuljčka, njegova koža pa je bila seveda črna in do takrat še nikoli nisem videla, da bi kakšnega temnopoltega moškega počastili na takšen način," se je spomnila na igralca, ki je leta 1982 dobil tudi nagrado Cecila B. DeMilla.

Poitierjevo zmagoslavje leta 1964:

Še pomembneje pa se je Winfreyjevi zdelo, da spregovori o drugih aktualnih perečih tematikah - pomembnosti svobode tiska in pomembnosti nasprotovanja nestrpnosti in zlorabam.

"Vemo, da je tisk te dni sredi obleganja. Vemo pa tudi, da je prav nenasitna predanost odkrivanju absolutne resnice tisto, kar nam preprečuje, da bi ignorirali korupcijo in nepravičnost, tirane in žrtve, skrivnosti in laži," je opozorila. "Kar vem zagotovo, je, da je naše najmočnejše orodje vztrajanje pri resnici. Še posebej sem ponosna na vse ženske, ki so bile dovolj močne, da so spregovorile in delile svoje osebne zgodbe."

"Vem, da v tem trenutku deklice gledajo, kako sem kot prva temnopolta ženska prejela to nagrado." Foto: Getty Images

"Nocoj bi se rada zahvalila vsem ženskam, ki so prestale leta zlorab in napadov, ker so - kot moja mati - imele otroke, ki so jih morale nahraniti, račune, ki jih je bilo treba plačati, in sanje, ki so jim želele slediti. To so ženske, katerih imen ne bomo nikoli poznali," je nadaljevala. "Predolgo žensk nihče ni slišal in jim ni verjel, če so si drznile spregovoriti resnico o moči brutalno močnih moških. A njihov čas se je končal. Njihov čas se je končal!"

Takoj po koncu njenega govora so splet preplavili komentarji navdušenih ljudi, med njimi jih je kar nekaj omenilo, da bi morala Winfreyjeva kandidirati za predsednico ZDA v naslednjem mandatu.

Komik, ki je Trumpa "prepričal" v kandidaturo

Na to je sicer namignil že voditelj podelitve, komik Seth Meyers. V uvodnem nagovoru je omenil, kako se je leta 2011 na večerji dopisnikov iz Bele hiše norčeval iz Trumpove napovedi predsedniške kandidature.

Posnetek iz leta 2011:

"Nekateri pravijo, da se je prav zaradi tiste večerje odločil kandidirati," je na Zlatih globusih dejal Meyers. "Če je to res, bi rad rekel samo to: Oprah, nikoli ne boš predsednica! Nisi primerna za to. In Tom Hanks! Kje je Hanks? Nikoli ne boš podpredsednik. Preveč si zloben in s teboj se ni mogoče poistovetiti. Zdaj pa počakajmo, kaj se bo zgodilo."