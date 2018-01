Rdeča preproga zlatih globusov se je ovila v črno #foto

Tokratna podelitev zlatih globusov je bila videti, kot da ima le eno zapoved oblačenja: nosite črno. In na neki način je bilo to tudi res.

Ob črnini so mnogi nosili tudi priponko gibanja Time's Up (Konec je) - na fotografiji detajl z obleke Sarah Jessice Parker. Foto: Getty Images

Pred začetkom letošnje sezone podelitev najpomembnejših filmskih in televizijskih nagrad je nastalo gibanje Konec je (Time's Up), v okviru katerega ženske v šovbiznisu in aktivistke pozivajo vse žrtve spolnega nadlegovanja in zlorab, naj spregovorijo in tej premočno zakoreninjeni praksi naredijo konec.

Še pred podelitvijo zlatih globusov je gibanje vse udeležence pozvalo, naj oblečejo črnino in s tem izrazijo svojo podporo. Odziv je bil skoraj stoodstoten, na rdečo preprogo je v kakšni drugi barvi prišla le peščica gostov, medtem ko so največji zvezdniki brez izjeme nosili črno.

Justin Timberlake in Jessica Biel Foto: Getty Images

Angelina Jolie Foto: Getty Images

Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek in Ashley Judd Foto: Getty Images

Sharon Stone s sinom Roanom Foto: Getty Images

Keith Urban in Nicole Kidman Foto: Getty Images

Tarana Burke, začetnica gibanja #MeToo, in Michelle Williams Foto: Getty Images

Več fotografij si oglejte v galeriji: