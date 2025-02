Sodobni izdelovalec italijanskih maturantskih oblek končno v Sloveniji

Dan John je nova italijanska znamka v Sloveniji z modo za fante, ki stopajo čez prag elegance in prefinjenosti. Ker se hitro bliža letošnja sezona maturantskih plesov, je Dan John obvezna postojanka za maturante, ki bodo z edinstvenim slogom samozavestno zasijali na plesnem parketu – z resnim in do potankosti dodelanim ali tudi malo bolj sproščenim stajlingom.

Foto: DJSLV D.O.O.

Če vas letos čaka nepozabni gala večer maturantskega plesa, morate na njem zasijati v najbolj elegantni različici sebe. In kje drugje bi našli navdih za to kot pri naših zahodnih sosedih, ki so znani po svojem nezmotljivem slogu oblačenja? Italijanskih moških po načinu oblačenja namreč ne zgrešimo že na daleč! Predstavljamo vam deset izvrstnih kompletov oblek, ki jih lahko najdete v novih dveh poslovalnicah Dan John v Sloveniji.

Klasika nikoli ne gre iz mode

Daniele Raccah in Giovanni Della Rocca od ustanovitve leta 2015 moškim ponujata popolno eleganco in sodobni italijanski slog po konkurenčnih cenah, vendar ne na račun visoke kakovosti materialov. Dan John – izpeljanka njunih imen – je postala globalna znamka, ki svoj navdih in oblikovanje še vedno črpa iz rodnega Rima. Tam nastajajo resne in do zadnjega šiva dodelane brezčasne klasike ter tudi bolj sproščeni in vsakdanji kosi, ki pa vseeno dajejo pridih moškosti in urejenosti.

Foto: DJSLV D.O.O.

Kroji, ki niso namenjeni le tej posebni priložnosti

Obleka Dan John za maturantski ples ne bo le enkratna obleka, ki bo ostala zaprašena v omari. Kosi bodo vsekakor primerni tudi za druge priložnosti, ki jih boste lahko kombinirali z že obstoječimi v svoji omari. Pri Dan Johnu namreč neprestano razmišljajo o tem, da so njihove kreacije zvesti spremljevalci vseh pomembnih trenutkov v vašem življenju.

Foto: DJSLV D.O.O.

Barve, v katerih zasiješ

Maturantski ples je priložnost, da izstopate iz množice in z barvo, ki jo nosite, povzdignete svojo samozavest. Če želite, da vaša obleka ni le elegantna v klasični temno modri ali črni barvi, ampak tudi drzna in polna življenja, vas bo zagotovo navdušil Dan Johnov nabor barv. Lahko se odločite za povsem nasprotno belo barvo ali bolj odbite barve, kot sta oranžna in rdeča. Te barve so za maturante, ki si želijo nekaj res posebnega, nekaj, kar izstopa in daje energičen, svež videz.

Foto: DJSLV D.O.O.

Ne ustavite se samo pri obleki

Poleg elegantnih oblek Dan John ponuja širok nabor moške mode in dodatkov, ki združujejo brezčasno italijansko obrtniško znanje s sodobnimi modnimi trendi. V njihovi ponudbi najdete suknjiče, srajce, pletenine, hlače, čevlje in tudi dišave. Oblačila so prilagojena tako poslovnim kot sproščenim priložnostim, kar zagotavlja vsestranskost in prefinjen videz v vsakem trenutku. Dan John je vaš modni partner, ki vam pomaga, da izrazite svoj italijanski slog.

Obiščite poslovalnici v Supernovi Kranj ali Supernovi Ljubljana Rudnik Dan John je odslej na voljo tudi v Sloveniji. Novi poslovalnici sta kot nalašč za letošnjo sezono maturantskih plesov, zato je obisk obvezen. Ekipa izkušenih modnih svetovalcev vam bo pomagala najti točno tisto kombinacijo, v kateri se boste počutili izvrstno. V spodnji galeriji pa si že vnaprej lahko pogledate nekaj idej, s katerimi boste stopili na pot elegantnega modnega sloga.

Naročnik oglasnega sporočila je DJSLV D.O.O.