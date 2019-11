Pred nakupom na črni petek se nujno pozanimajte o tej stvari #video

Če boste ta petek izkoristili posebne popuste črnega petka in so na vašem seznamu tudi oblačila, se pred nakupom prepričajte, da je možno kos kljub popustom kasneje zamenjati ali vrniti.

Kadar vladajo visoki popusti, se lahko kaj hitro zgodi zgrešen nakup. Da se bo to na letošnji črni petek zgodilo čim manjkrat, se še pred nakupom pozanimajte, ali je možno kose kasneje vrniti ali zamenjati.

Nato shranite račun in etikete s ceno ne odrežite takoj. "Pustite si malo časa, morda niste najbolj zadovoljni z nakupom. Oblačila nesite nazaj in zahtevajte dobropis," je v članku Vsi, ki neradi hodijo po trgovinah, bodo v petek res zelo trpeli razložila strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani.

Kako se pripraviti na črni petek?

Ne pozabite povprašati o možnosti vračila

Večina trgovin mora to možnost dopuščati, a ker je to odvisno od posamezne prodajalne, je najbolje, da se pred nakupom o tem pozanimate. "Po zakonodaji EU ima kupec pravico do vračila blaga le, če je izdelek okvarjen," so nam razložili v največjem mariborskem nakupovalnem središču in dodali, da sicer "večina prodajaln omogoča, da kupci vrnejo ali zamenjajo oblačilo tudi v primeru, da se pozneje izkaže, da jim ni všeč."

"Vsaka prodajalna tako določa svoje pogoje vračanja izdelkov. V večini prodajaln v Europarku lahko kupci vrnejo oziroma zamenjajo tudi oblačila, kupljena v akcijah črnega petka."

Spodbujanje recikliranja je vse pogostejše

Tudi v Europarku – tako kot v ljubljanskem Cityparku – podpirajo trajnostno nakupovanje, k čemur je naravnanih vedno več prodajaln pod njihovo streho. "V svojo ponudbo vključujejo trajnostne izdelke in z različnimi ukrepi svoje stranke spodbujajo k trajnostnemu nakupovanju."

Denimo z recikliranjem. Europark je tako kot Citypark svojim obiskovalcem omogočil oddajo rabljenih ali uničenih oblačil v poseben zbiralnik, ki je postavljen v kletni etaži parkirne hiše. Vanj lahko poleg oblačil prinesejo tudi obutev, hišni tekstil, modne dodatke in plišaste igrače.

Sicer pa imajo sistem recikliranja in sprejem rabljenih oblačil urejene tudi posamezne prodajalne, še pojasnjujejo v Europarku. "Nekatere sprejemajo rabljena oblačila in imajo tudi kolekcije oblačil, ki so jih pripravili iz recikliranih materialov. Takšen primer dobre prakse je na primer H&M, ki svojim kupcem za prineseno vrečo rabljenih oblačil podarja kupon za popust na en izdelek. V smer recikliranja in sprejemanja rabljenih oblačil pa gre tudi vse več blagovnih znamk."

Preden se lotite nakupov na letošnji črni petek, si postavite nekaj pomembnih vprašanj, ki vas bodo morda rešila pred zgrešenimi nakupi:

Koliko je vreden moj čas?

Bi lahko popuste izkoristil že nekaj dni prej?

Kakšne kose si želim kupiti?

Se znam obvarovati pred slabimi nakupi, tudi če so popusti veliki?

Ali trgovina omogoča vračilo nakupa?.

