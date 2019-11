Črni petek: ni vse tako poceni, kot se zdi na prvi pogled #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji smo uspešno posvojili še en ameriški običaj - črni petek, ki naj bi bil dan velikih popustov in izjemnih priložnosti za dobro kupčijo.

Črni petek (Black Friday) je v ZDA zadnji petek v novembru, dan po zahvalnem dnevu, ko trgovci za en dan močno znižajo cene in s tem naznanijo pričetek decembrske nakupovalne mrzlice. Ta ameriški običaj so v zadnjih letih posvojili tudi slovenski trgovci, ki se običajno ne omejijo le na en dan, ampak kar na celoten konec tedna ali pa celo več njih. Tako smo bili v slovenskih nakupovalnih središčih že pretekli konec tedna deležni "black friday" popustov, ki so jih slovenski kupci očitno komaj čakali, saj je bila marsikje nepopisna gneča.

Pa se resnično splača nakupovati na črni petek? Čeprav so nekatere ponudbe res ugodne, niso vse tako dobre, kot se zdi na prvi pogled, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Kako se torej pripraviti na črni petek? Sledite tem nasvetom:

