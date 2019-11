Razveseljiva novica: slovenski med na testih daleč najboljši #video

Jesen in zima sta čas, ko še posebej veliko posegamo po medu. Po medeni aferi, ki je pred štirimi leti pretresla Slovenijo, so ljubitelji medu izgubili zaupanje v domače proizvajalce, a rezultati zadnjih testov so nadvse razveseljivi. Slovenski med se je namreč izkazal za daleč najboljšega.

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so tokrat pod drobnogled vzeli 11 vzorcev cvetličnega medu domačih in tujih proizvajalcev, kupljenih pri različnih trgovcih po Sloveniji.

Sestavo izdelkov so preverjali v laboratoriju, poleg tega so k testiranju povabili tudi potrošnike, pri katerih so prek okušanja izvedli tako imenovano slepo testiranje.

Večina vzorcev dobila oznako dobro, med najboljšimi prav slovenski med

"V laboratoriju smo preverili parametre sestave medu (določeni so z zakonodajo) in morebitne ostanke zdravil za zatiranje bolezni v panju, ugotavljali pa smo tudi potvorjenost medu in z mikroskopsko analizo peloda preverili botanično in geografsko poreklo, potrošnike smo povprašali o všečnosti medu ter preverili skladnost označbe z zakonodajo," je način testiranja pojasnila Anja Bolha iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Ter dodala: "V končno oceno pa smo vključili tudi trajnostni vidik, pri čemer smo upoštevali oddaljenost države porekla, različne certifikate in embalažo."

Foto: Klemen Korenjak In rezultati laboratorijskih testov so tokrat nadvse razveseljivi, še sporočajo iz ZPS. Večina vzorcev je prejela oceno dobro, med najboljšimi pa so bili prav vzorci s slovenskim poreklom. Vsi vzorci so skladni z zakonodajo, potvorb niso odkrili.

Rezultati vzorcev slovenskega medu tudi nakazujejo, da je slovenski med potencialno bolj svež od medu, ki pripotuje od daleč. In tudi na slepem testiranju so potrošniki, ki so okušali različne izdelke in morali določiti, kateri jim je po okusu najbolj všeč in kateri najmanj, za najboljšega oziroma najbolj všečnega izbrali prav slovenski med.

Po podatkih spletne ankete ZPS se je v zadnjem času znova povrnilo tudi zaupanje v lokalne čebelarje, ki je bilo močno omajano zaradi medene afere pred štirimi leti. Spomnimo: takrat smo potrošniki izvedeli, da so bile nekatere čebele zdravljene s človekovemu zdravju nevarnimi insekticidi. A sčasoma se je izgubljeno zaupanje v domače čebelarje in lokalni med znova povrnilo.

Slovenci spadamo med največje evropske porabnike medu

Letno namreč povprečen Slovenec zaužije okrog kilogram medu. Poleg bogate ponudbe domačih čebelarjev imamo na voljo tudi uvožen med – največ ga na naše prodajne police pride s sosednje Hrvaške in iz Nemčije. Sicer pa za največji proizvajalki medu na svetu veljata Kitajska in Argentina, čeprav ga sami porabita le majhen delež in ga večino izvozita.

Problematične netočne oznake uvoženega medu

Na naših prodajnih policah je torej tudi med tujih proizvajalcev, a na ZPS vidijo težavo v netočnih označbah tujega medu. Če je namreč med iz ene države, mora biti poreklo označeno na embalaži z navedbo države. A če gre za mešanico medu iz več različnih držav, imen vseh držav ni treba posebej navajati.

Proizvajalec lahko namesto tega med opremi le z eno od naslednjih oznak: "mešanica medu iz držav članic EU", "mešanica medu iz držav, ki niso članice EU" ali "mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU". Kar jim na ZPS ni všeč.

"Poreklo medu je za potrošnika najpomembnejša informacija pri izbiri, zato menimo, da bi morali biti vsi izdelki, tudi če gre za mešanico, označeni z navedbo vseh držav, iz katerih je med, po padajočem vrstnem redu," izpostavlja Anja Bolha.

In dodaja: "Na Zvezi potrošnikov Slovenije se zavzemamo za natančno poimenovanje porekla in želimo, da namesto obstoječih oznak proizvajalci vedno natančno navedejo vse države, iz katerih prihaja med v mešanici. Za natančno označevanje se zdaj zavzemajo tudi večji slovenski pridelovalci in polnilci pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije, ki je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS poslala pobudo za jasno označevanje porekla."

