Vsi, ki neradi hodijo po trgovinah, bodo v petek res zelo trpeli #video

Črni petek je eden tistih dni v letu, ko v trgovinah vladajo veliki popusti, a tudi ogromna gneča ljudi. In prav to je tisto, na kar se moramo najbolje pripraviti, pravi strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani.

"Imam občutek, da je bilo letos že veliko črnih petkov. Napetost se stopnjuje in premišljeno nas pripravljajo, da bi ta petek res globoko odprli denarnice," ugotavlja strokovnjakinja in dodaja, da je nakupovanje na ta dan primerno le za tiste z močnimi živci, saj bodo "vsi tisti, ki že običajno neradi hodijo po trgovinah, v petek res zelo trpeli".

A za tiste, ki pa jim je to v veselje in jim gneča ne predstavlja težav, imajo čas in se ob tem zabavajo, pa bo petek "nor, zabaven in energičen", še pravi Pisanijeva.

Kako se pripraviti na črni petek?

Nakupov se na črni petek lotite premišljeno in nikar zaletavo

Za takšne, ki se bodo na ta črni petek podali na lov za novimi modnimi kosi, ima nekaj napotkov. "Dober nakup bodo kosi, ki jih lahko hitro pomerite: čevlji, plašči, bunde, rokavice, šali, kape in dodatki, kot so pasovi, torbice."

Še prej pa se vprašajte naslednje:

Koliko je vreden vaš čas? "Koliko dodatnega nepotrebnega stresa lahko prenesete? V petek bodo trgovine prežete z utrujenimi in rahlo nervoznimi ljudmi." Bi lahko popuste izkoristili že nekaj dni prej? "Večinoma trgovci že nudijo medsezonske popuste. Toplo svetujem, da v prihodnje raje izkoristite to." Kakšne kose si želite kupiti? Določenih morda ne boste našli. "Zadnja leta kar nekaj časa preživim s svojimi strankami po trgovinah. Zdaj je že težko najti komplet usklajenih oblačil. Lahko pa še dobite lep plašč in dobre čevlje. Za te kose ne potrebujete veliko časa." Se znate obvarovati pred slabimi nakupi, četudi so popusti veliki? "Moja nasveta, ki sta dobri varovalki pred slabimi nakupi, sta: kupite samo v kompletu, nakup samo enega kosa je praviloma slab nakup, ta kos običajno sameva v omari. Pa drug: vprašajte se, ali boste ta komplet oblačil lahko oblekli jutri za v službo. Če je odgovor pozitiven, potem je to zagotovo dober nakup." Ali trgovina omogoča vračilo nakupa? Kadar kupite novo oblačilo, shranite račun in etikete s ceno ne odrežite takoj. "Pustite si malo časa, morda niste najbolj zadovoljni z nakupom. Oblačila nesite nazaj in zahtevajte dobropis." Strokovnjakinja pojasnjuje, da bi morala načeloma vsaka trgovina vzeti oblačilo nazaj, razen če je to poškodovano ali če izrecno poudarijo, da vrnitev ni mogoča. V tem primeru odsvetuje nakup.

Lea Pisani sicer pravi, da nakupovanje ni nobena zabava, temveč garanje. Foto: Bojan Puhek

Sicer pa Pisanijeva za čim bolje sestavljeno omaro svetuje kreiranje kapsulne garderobe, pri kateri se oblačila medsebojno povsem ujemajo, zato je sestavljanje oprav bistveno lažje, težnja po novih nakupih pa morda manjša.

