Potrjeno: britanski kraljici prav zares nekdo uhodi čevlje #video

Kraljeva šivilja Angela Kelly je pred kratkim izdala knjigo z naslovom The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe (Druga stran kovanca: kraljica, šivilja in garderoba, op. p.), to pa je - kar naj bi bilo precej nenavadno - odobrila kraljica Elizabeta II. sama.

"Kraljica ima zelo malo časa samo zase in ne utegne uhoditi svojih novih čevljev, in ker imava ravno enako številko noge, je smiselno, da to urediva tako," je pojasnila Kellyjeva, ki za 83-letno monarhinjo dela že od leta 2002.

Zanimivo novico o kraljičinih novih čevljih je javnosti prvi izdal Stewart Parvin, ki je več kot 11 let skrbel za garderobo kraljice. Ob tem je še razložil, da mora oseba, ki je zadolžena za uhojanje njenih čevljev, pri tem nositi mehke nogavice bež barve ter da mora s kraljičinimi čevlji hoditi samo po preprogi.

Njeno visočanstvo že od nekdaj najraje nosi par črnih čevljev z nizko peto znamke Anello & Davide, pri kateri čevlje izdelujejo že od leta 1922. Par kraljičinih čevljev stane tisoč funtov (približno 1.100 evrov) in Kellyjeva prav za vsakega poskrbi, da jih dobro uhodi, čeprav ni znano, koliko časa to traja.

Kraljica na londonskem tednu mode v družbi urednice Voguea Anne Wintour in svoje šivilje, Angele Kelly (skrajno desno). Foto: Getty Images

Brez omahovanja privolila v vlogo v skeču ob Bondu

Sicer pa je šivilja v svoji knjigi med drugim razkrila tudi, kako je njena nadrejena sprejela odločitev, da se pojavi ob "Jamesu Bondu" Danielu Craigu pri skeču za olimpijske igre v Londonu leta 2012. O vlogi naj bi premišljevala zgolj pet minut, preden je privolila. "Ideja jo je zelo zabavala, zato je bila takoj za," se spominja Kellyjeva. Ta je kraljico nato vprašala, ali bi želela imeti še kakšno vrstico, na kar je brez omahovanja odgovorila: "Seveda moram kaj reči. Navsezadnje me bo prišel rešit."

Sledilo je vprašanje, ali bi rada rekla "dober večer, James" ali "dober večer, g. Bond", pri čemer je izbrala drugo. Ko je Kellyjeva režiserju Dannyju Boylu sporočila dobro novico, je ta od presenečenja skoraj padel s stola, je še razkrila.

Tako je bil videti skeč z Danielom in kraljico:

Preberite tudi: