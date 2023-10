Nabito poln Center Rog na zadnji dan Ljubljanskega tedna mode #foto

V četrtek se je v Centru Rog odvilo še zadnjih 11 modnih revij 14. Ljubljanskega tedna mode. Prva je bila na sporedu Sari Valenci, sledile so Volja, MNKCL, Made in Anselma, Smiles in the Night x Medle, Prik, Almira Sadar x Petja Zorec, Maja Štamol, Ludus, Mateyaneira in Draž, ki letos praznuje 30 let delovanja.

"Veseli me, da smo dogodek srečno pripeljali do konca, saj je bila letos edicija vsebinsko zelo bogata in je zahtevala ogromno predanega dela vseh vpletenih. Brez srčne ekipe česa takega ne bi mogli izpeljati in hvaležni smo vsakemu posamezniku, ki je prispeval kamenček v mozaiku LJFW," je povedala izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek, "zdi se mi, da so v letu in pol odsotnosti tudi oblikovalci izkoristili čas ter ustvarili močne in izrazne kolekcije, ki bodo našle kupce in nove oboževalce, kar je na koncu dneva tudi cilj tega dogodka."

Del revij zadnjega dne LJFW je bil tudi nastop Masayah, ene najbolj prepoznavnih ustvarjalk na slovenski hiphop sceni. Foto: Jure Makovec

Po koncu modnih revij je petek rezerviran za dogodek LJFW Showroom, ki je edinstvena priložnost za obiskovalce, da si od blizu ogledajo in kupijo ekskluzivne modne stvaritve neposredno od ustvarjalcev. Do konca oktobra pa bo v Centru Rog zaživela tudi trgovina z izdelki oblikovalcev, ki so se predstavili na LJFW. Ob odprtju trgovine bodo podelili tudi nagrade za najboljše kolekcije letošnjega Ljubljanskega tedna mode.

