Na Ljubljanskem tednu mode tudi Tanja Fajon #foto

V torek so se v Centru Rog zvrstile revije drugega dne Ljubljanskega tedna mode (LJFW), prikazanih je bilo deset kolekcij in deset edinstvenih pristopov, ki stojijo za kreacijami inovativnih in trajnostno ozaveščenih ustvarjalcev. Svoje kolekcije so na drugi dan LJFW predstavili Ana Jelinič, Tanja Zorn, Oserose, Akinoracelin (Mojca Celin in Petra Selan), Renata Bedene, MC X Medle, JHK Identity, Natasahrupic, Janja Videc in S.Oliver.

Center Rog je z Ljubljanskim tednom mode postal tudi privlačno družabno stičišče, saj se dvorana in terasa z razgledom na Ljubljanico po koncu revij prelevita v prostor za zabavo in druženje. Med obiskovalci je bila vrsta znanih obrazov, na primer pevki Maja Keuc in Hannah Mancini, v prvi vrsti pa je s sodelavkami sedela tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Foto: Žiga Intihar

Modne revije si je prišel ogledat tudi oblikovalec in stilist Milan Gačanovič - Gacho, ki bo svojo kolekcijo predstavil tretji dan LJFW.

Foto: Žiga Intihar

Med obiskovalci smo opazili tudi:

