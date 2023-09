Ljubljanski teden mode je v novem Rogu končno našel svoj dom

V začetku oktobra se v Ljubljani začenja že 14. izdaja Ljubljanskega tedna mode oziroma LJFW. Po vrsti lokacij, ki so ga skozi leta gostile, je zdaj dobil svoj stalni dom – prenovljeni Center Rog, v katerem bo tudi trgovina s kosi modnih oblikovalcev, ki se bodo na LJFW predstavljali. Kako bo videti letošnji teden mode, kdo se bo na njem predstavil in kaj je še vedno največja težava slovenske mode, nam je povedala izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek.

Na avdicijo za modele ste vabili širok razpon ljudi, pravzaprav kogarkoli od 16 do sto let. Bo zasedba izbranih modelov res tako raznolika?

Zagotovo. Prijav smo dobili ogromno, zdaj pa je treba narediti izbor, saj imajo različni oblikovalci različne zahteve. Niso vse kolekcije narejene le za "modele", kar se mi zdi tudi prav, ker smo ljudje različnih velikosti, oblik in barv, zato je super, da to pokažemo tudi na modni brvi.

Raznolikost na brvi poudarjamo že nekaj let, a sta glede tega običajno izstopali le ena ali dve kolekciji. Lanska izdaja LJFW je bila glede nabora modelov že zelo široka, letos pa ga bomo verjetno še razširili.

Je bila čim večja raznolikost modelov želja organizatorjev ali oblikovalcev?

Pri tem smo se kar nekako našli, pobude so prišle tako z ene kot druge strani. Čas za to je pravi, drugod po svetu na brveh niso le popolni modeli in zavedati smo se začeli, da je v redu biti takšen, kot si. Zato je vodilo letošnjega LJFW, da se dobro počutiš v svoji koži ne glede na to, kdo si, kaj si in kaj počneš. Brez pretirane uporabe filtrov in določenih spletnih vplivnežev, za katere pravim, da to sploh niso, ker na ljudi vplivajo na popolnoma napačne načine. Živeti moramo v realnem življenju in krasno je, če se sprejemamo takšne, kot smo.

Kdo bo sedel v prvih vrstah, vplivneži ali strokovna javnost?

V prve vrste običajno posedemo povabljence oblikovalcev. LJFW je platforma, na kateri se predstavljajo oblikovalci oziroma znamke, zato je na revijah njihova klientela, kupci, predstavniki medijev, pa tudi spletni vplivneži. Znamke, ki se predstavljajo letos, segajo od zelo komercialnih do zelo avantgardnih oziroma alternativnih in moram poudariti, da je letos izbor res fantastičen.

"Ljudje smo različnih velikosti, oblik in barv, zato je super, da to pokažemo tudi na modni brvi." Foto: Bojan Puhek

Koga med njimi bi izpostavili?

Težko koga izpostavljam, ker so med seboj tako zelo različni, mi je pa super, da se vračajo imena, ki jih že nekaj časa nismo videli. Na primer Almira Sadar, ki je že nekaj časa ni bilo na brvi, zdaj pa sta s Petjo Zorec naredili skupno kolekcijo. To ni edino tovrstno sodelovanje, Metod Črešnar ima kolekcijo z Anjo Medle. S svojo znamko se vrača Dejan Petrović. Ta je pritegnil ogromno pozornosti na izboru Fashion Scout SEE, ki je leta 2019 potekal v okviru LJFW. Pride tudi Timotej Bisan, ki je bil eden bolj perspektivnih študentov NTF, o katerem nato nekaj časa nismo slišali nič, prav tako se vrača Matic Veler, ki nekaj časa ni imel nobene modne revije.

Zelo sem vesela teh "comebackov", ljudje včasih potrebujemo nekaj časa, da dozori ideja, da dozori kolekcija, da morda dozori tudi to, kaj sploh želiš.

Prizorišče letošnjega LJFW je novi Center Rog, ki vas bo gostil še pred svojim uradnim odprtjem. Kako se je začelo to sodelovanje?

Začelo se je povsem naključno, ko sva se ob neki priložnosti srečali z Renato Zamida, direktorico Centra Rog. Pristopila je k meni in mi rekla, da se morava dobiti, češ da bi v Rogu lahko našli skupni jezik.

Sama vem, kako je bil Rog videti prej, nenazadnje smo tam z Vincijem Anžlovarjem tam snemali film Poker, nato pa mi je Renata pokazala načrte in prostor je resnično kot ustvarjen za brv.

Za začetek smo se pogovarjali o tednu mode, nato pa smo se prijavili tudi na razpis za najem prostorov, ki so jih želeli oddati za razne dejavnosti, in svoj prostor tudi dobili. Tako lahko z veseljem povem, da imamo z letošnjim letom podpisano petletno pogodbo za trgovino LJFW v Centru Rog. In zdaj lahko rečemo, da imamo svoj dom, iz katerega bomo lahko delovali naprej.

V Centru Rog bodo odprli tudi trgovino s kolekcijami oblikovalcev, ki sodelujejo na LJFW. Foto: Bojan Puhek

Kakšen bo koncept te trgovine?

V trgovini bodo naprodaj kolekcije oblikovalcev, ki sodelujejo na LJFW, ti bodo imeli absolutno prednost. Smo pa vedno odprti tudi za druge, med drugim razmišljamo o tem, da bi delali kakšne posebne izdaje z oblikovalci iz drugih držav naše regije. Tam je veliko interesa za to, da bi imeli možnost prodaje v Sloveniji. Saj se pojavljajo v kakšnih konceptualnih trgovinah, niso pa do zdaj imeli dostopa do tako širokega občinstva.

Bodo tudi na tednu mode oblikovalci iz tujine?

Letos samo trije. V preteklih letih so bili bolj zastopani, morda tudi zato, ker smo prirejali dva tedna mode na leto in naši oblikovalci pogosto niso zmogli narediti dveh kolekcij na leto. Zdaj smo se odločili, da bomo delali en teden mode na leto in tistega res konkretno.

Smo pa še vedno zelo zainteresirani za sodelovanje z regijo, ki je od nekdaj teklo zelo dobro, z Beogradom je bila od začetka prava ljubezenska zgodba, nato smo začeli delati tudi z Zagrebom, zdaj imamo vedno več stikov z Avstrijo in Madžarsko. Se odpiramo in v to smer se bomo zagotovo razvijali.

Koliko novih vrat LJFW odpre oblikovalcem, ki sodelujejo?

Zelo veliko. Začne se že s študentskimi revijami, kjer podeljujemo tudi nagrade, nagrajenci pa imajo s tem odprta vrata na naslednji teden mode. V "rednem" delu pa podeljujemo tri nagrade – prva je za najbolj trajnostno kolekcijo, zmagovalec v tej kategoriji bo ob vsej izpostavljenosti dobil tudi enoletno brezplačno uporabo vseh delavnic v Centru Rog. Nagrado LJFW WOW podeljujemo za najboljšo kolekcijo, tretja nagrada pa bo najboljša kolekcija po izboru ljudstva oziroma občinstva, ki bo glasovalo prek spleta.

"Pokazati želimo vse, kar v Sloveniji znamo, ker je dejstvo, da imamo odlične oblikovalce." Foto: Bojan Puhek

Nismo komercialen teden mode in nismo tukaj zato, da takoj vse prodamo, pri izboru oblikovalcev se ne obremenjujemo s tem, kaj "se prodaja". Pokazati želimo vse, kar v Sloveniji znamo, ker je dejstvo, da imamo odlične oblikovalce, žal pa vsi nimajo platforme, prek katere bi se lahko predstavili.

Po drugi strani jih zelo veliko odide delat v tujino. Mnogo oblikovalcev, ki jih pri nas ne cenimo, nato svoj dom najde v velikih modnih hišah v Evropi. Tja odidejo na pripravništvo in nato ostanejo dlje časa. Saj se mnogi sčasoma vrnejo, a so morda najbolj plodna leta, ko bi lahko delali v Sloveniji, preživeli zunaj. Dejstvo je, da je Slovenija do mode zelo mačehovska.

V kakšnem smislu?

Pri nas moda ni "ne tič ne miš", ne znamo je umestiti. Za nas nikoli niso vedeli, ali bolj sodimo pod ministrstvo za kulturo ali ministrstvo za gospodarstvo. Zadnji so pri nas vendarle prepoznali potencial in nas letos podpirajo že tretjič. Modni oblikovalci seveda na neki način so umetniki, toda po drugi strani morajo svojo kolekcijo tudi prodati in živeti od tega. Moda je pravzaprav kreativna obrt.

Za nas, ki teden mode prirejamo, pa je moda predvsem strast. Morda bi kdo lahko rekel, da je to pač naš hobi, toda pri 14. izdaji je zagotovo že nekaj več. Rinemo, grizemo in vlečemo naprej, nikomur ni do tega, da bi odnehal, pa čeprav je včasih res težko.

Nimamo konstantnega financiranja države, na razpisih smo včasih uspešni, včasih ne, zato je pri našem delu ogromno prostovoljstva. Vsega dela in truda, ki ga zahteva organizacija takega dogodka, javnost niti ne vidi, pa saj tudi nam ni v interesu, da bi se prikazovali kot neki heroji. Mi bi le radi slovensko modo spravili na zemljevid, kar nam tudi vedno bolj uspeva.

"Mediji iz tujine pridejo z zelo nizkimi pričakovanji, odidejo pa popolnoma navdušeni." Foto: Bojan Puhek

Je slovenska moda v tujini bolj cenjena kot doma?

Nedvomno. Tudi sodeč po medijih iz tujine, ki jih intenzivno vabimo na naš teden mode. Pridejo z zelo nizkimi pričakovanji, odidejo pa popolnoma navdušeni. Rekli so mi že: "Uau, pa saj ste čisto pravi teden mode!"

Seveda nismo razvpiti kot Milano in Pariz, po drugi strani pa je nekaterim novinarjem to celo bolj všeč. Letošnji LJFW delno sovpada s pariškim tednom mode, pa se je nekaj medijev vseeno odločilo, da raje pridejo k nam. Za Pariz že vedo, kaj bi tam videli, mi pa smo novi, zanimivi, vznemirljivi, tukaj lahko vidijo kaj, česar drugje ne bi.

Kakšna je dolgoročna vizija ljubljanskega tedna mode?

LJFW je tu in bo tukaj ostal. Ne bomo kar tako odnehali, ker naša modna industrija potrebuje platformo, na kateri se lahko predstavlja. Upam pa, da se bo nekakšna platforma vzpostavila tudi v okviru države, kot imajo na primer na modnem inštitutu v Italiji, Avstriji, na Madžarskem. To pomeni institucijo z rednim financiranjem, z ljudmi, ki so na plači in skrbijo za to platformo. Da ne bomo imeli le tega našega ljubiteljskega programa, ampak da bo obstajalo nekaj, kar bo celotno našo ekipo odrešilo skrbi, kaj se bo zgodilo s slovensko modo, če nas nenadoma ne bo več.

