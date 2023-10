Kaj se je dogajalo na prvi dan Ljubljanskega tedna mode? #video #foto

Začetek Ljubljanskega tedna mode (LJFW) sta naznanili modni reviji študentk in študentov Naravoslovnotehniške fakultete in Fakultete za dizajn, ki so na Petkovškovem nabrežju predstavili sveže in inovativne modne stvaritve.

Zvečer se je dogajanje preselilo v novo kreativno središče Center Rog, kjer so svoje kolekcije predstavili uveljavljeni oblikovalci Mateja in Mia Aleksandra Lukač (M. Fiction), Timotej Bistan, pletenine Špenko, Maja Đuranović (AprilianEarthling), Tanja Uvera, Sanija Reja in Nika Ravnik.

Letos poleg trajnostne rdeče niti, ki je vedno bolj pomembna, na LJFW poudarjajo avtentičnost, sprejemanje samega sebe, osvobajanje od družbenih pričakovanj in osredotočanje na svojo resnično podobo, je povedala izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek. "Vsak posameznik je namreč dragocen del v mozaiku sveta z edinstveno perspektivo in prispevkom in Ljubljanski teden mode je eden od dogodkov, ki z veseljem in ponosom zaobjame vse oblike kreativnosti," je poudarila.

Modne revije se bodo v Centru Rog nadaljevale vse do četrtka, v petek pa se bo dogajanje sklenilo z dogodkom LJFW Showroom. Ta bo edinstvena priložnost za obiskovalce, da si od blizu ogledajo in kupijo ekskluzivne modne stvaritve neposredno od ustvarjalcev.

