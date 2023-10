Borut Pahor v zaodrju Ljubljanskega tedna mode #foto

Tretji dan Ljubljanskega tedna mode je Center Rog pokal po šivih, množica obiskovalcev si je prišla ogledat kolekcije, ki jih je na modni brvi pokazalo deset blagovnih znamk in modnih ustvarjalcev. Predstavili so se Things I miss, Tanja Vidic, Princederosenoires, Aemona, Mass, Gacho Couture, Patricia Pie, Barbara Vrbančič, Kiss the future in Matic Veler.

V občinstvu je bilo tudi tokrat veliko znanih obrazov. Še pred začetkom modnih revij je v Center Rog prišel nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki mu je v zaodrju svojo kolekcijo za LJFW razkazal Milan Gačanovič - Gacho.

Tretji dan LJFW so si ogledali tudi Raiven, Masayah, Uroš Smolej, Nuška Drašček, Nino Ošlak, Anja Rupel, Zmago Sagadin, Omar Naber, Ana Klašnja in Rene Krhin.

