Jesen prinaša naravne sestavine, ki so odličen vir hranil za našo kožo, zato je idealen čas, da v svojo lepotno rutino vključimo domače maske in pilinge. V nadaljevanju članka vam razkrijemo preproste recepte za pripravo mask in pilingov iz jesenskih sestavin. Priprava teh je zelo enostavna, hkrati pa učinkuje in pripomore k sveži in sijoči koži. Z njimi boste poskrbeli, da bo vaša koža navlažena tudi v hladnejših mesecih.

Bučna maska za vlaženje in obnovo kože

Eno izmed najbolj priljubljenih jesenskih živil je vsekakor buča, ki je bogata z vitaminoma A in C. To sta zelo pomembna vitamina, ki kožo obnavljata in ščitita pred poškodbami. Za pripravo maske zmešajte dve žlici bučnega pireja z žlico medu in žlico navadnega jogurta. Nanesite na očiščen obraz in pustite delovati od 15 do 20 minut. Med bo kožo globinsko navlažil, jogurt bo s svojimi mlečnimi kislinami poskrbel za nežen piling, buča pa bo kožo nahranila z antioksidanti. Po nanosu bo koža mehka in osvežena.

Foto: Shutterstock

Jabolčno-cimetov piling za mehčanje in poživitev kože

Jabolka so bogata z vitaminom C in naravnimi kislinami, ki pomagajo odstraniti odmrle kožne celice, cimet pa ima antibakterijske lastnosti, ki kožo hkrati očistijo in poživijo. Za piling naribajte eno jabolko in ga zmešajte z dvema žlicama rjavega sladkorja, pol čajne žličke cimeta in žlico kokosovega olja. Zmes nanesite na telo med prhanjem in nežno vmasirajte. Po uporabi bo koža gladka, mehka in prijetno dišeča.

Foto: Shutterstock

Kostanjeva maska za mehko in nahranjeno kožo

Jesen ni jesen brez kostanja, ki je zelo priljubljen. Kostanj je bogat s škrobom, ki kožo mehča, in tanini, ki jo zategujejo in gladijo. Skuhajte tri kostanje, jih olupite in pretlačite, nato pa jim dodajte žlico mandljevega olja in žlico medu. Mešanico nanesite na obraz in pustite delovati 15 minut. Maska bo vašo kožo nahranila in omehčala, mandljevo olje pa jo bo globinsko navlažilo.

Foto: Ana Kovač

Brusnična maska za svežino in sijaj

Brusnice so polne antioksidantov, zato so odlične za poživitev kože. Zmeljite četrt skodelice svežih ali zamrznjenih brusnic in jih zmešajte z žlico ovsene moke ter žlico medu. Nanesite na obraz za od deset do 15 minut, nato sperite z mlačno vodo. Brusnice bodo osvežile kožo in ji povrnile naravni sijaj, ovsena moka bo kožo pomirila, med pa jo navlažil.

Foto: Shutterstock

Hruškina maska za čiščenje in osvežitev kože

Hruške so bogate z naravnimi kislinami, ki odstranjujejo odmrle celice, in vlakninami, ki omehčajo kožo. Polovico zrele hruške pretlačite in ji dodajte žlico mleka ter čajno žličko limoninega soka. Nanesite na obraz in pustite delovati približno 15 minut, nato sperite s hladno vodo. Maska bo očistila kožo, odstranila odmrle celice in ji dala svež in sijoč videz.

Foto: Shutterstock

